下屆澎湖百里侯之爭 葉竹林以無黨籍身分率先宣布投入選戰

前馬公市長葉竹林捲土重來，率先宣布投入澎湖下屆百里侯選戰。（記者劉禹慶攝）

下屆澎湖百里侯之爭，前馬公市長葉竹林以無黨籍身分，今（30）日率先宣布投入選戰。以「澎湖不能再停滯不前、必須重新啟動」為主題，向支持者喊話爭取支持，同時葉雖以無黨籍身分參選，但不排除與藍白在野合作，若當選縣長，也將推動聯合治理模式，廣納跨黨派人才加入「澎湖隊」，以專業與能力為優先。

上屆澎湖縣長選舉「三脚督」，以些微選票落敗的前馬公市長葉竹林，此次捲土重來，提出澎湖近年建設停滯、觀光交通難突破，呼籲團結所有在野力量，共同推動澎湖「再啟動」，打造宜居永續的海島城市。將以「乾淨、正向、進步」的方式投入選戰，並記取上次選票分散教訓，團結所有願意合作的力量。

葉竹林提出「澎湖3大建設願景」：打造宜居環境：建構減碳、循環經濟系統的新焚化爐、提升垃圾減量，再造全台最乾淨海島；守護健康生活：推動5G遠距醫療、升級設備、擴大專科醫師進駐，「讓醫師動、病人不動」，讓家庭更安心；創造返鄉希望：建構大澎湖交通環網、發展四季觀光與社區共榮計畫，提供穩定就業，使年輕人願意留下或返鄉築夢。

同時葉竹林也指出陳光復縣長4大錯誤：包括廢棄王乾縣長的大倉媽祖，導致廠商倒閉、媽祖園區至今如同廢墟；黑箱作業造成望安、七美鄉教師澎保生名額，變成來自台南的「幽靈學生」；無心處理垃圾問題，致使紅羅垃圾場連年起火，民眾苦不堪言；小巨蛋原本預算、地點都已經確定，但陳光復上任後就推翻原計劃。

葉竹林雖然以無黨籍身分宣布參選，但不排除繼續整合在野力量。（記者劉禹慶攝）

