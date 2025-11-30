「醫定勝利」會師！後援會三強齊挺林俊憲

全國與台南地方醫界代表、南一中、成大校友組成醫定勝利後援會，全力相挺立委林俊憲在台南市長黨內初選過關。（林俊憲服務處提供）

甫完成民進黨台南市長初選登記的立委林俊憲，競選節奏緊密，每週皆有不同地區或領域後援會成立。今（30）日林俊憲舉行「醫定勝利」聯合後援會成立大會，成員陣容壯盛，包含全國醫師、牙醫師及中醫師三大醫界公會聯合會理事長，及來自林俊憲母校台南一中、成功大學的各界校友。

談到後援會名稱由來，林俊憲笑稱，自己的兩所母校正巧都在台南勝利路上，加上多名全國醫界領袖相挺，就想出「醫定勝利」的名稱，也寓意他參選台南市長一定能走向勝利。

林俊憲表示，他與醫界互動一直相當緊密，曾推動多項醫界專業建議落實為政策，例如成功將肺腺癌納入公費篩檢，並由台南率全國之先開始試辦，最終獲衛福部採納全國實施，藉由早期發現降低死亡率，至今有近2千名患者受惠。他也在疫情期間為醫界爭取到健保點值保障、防疫物資補貼及提高成本認定減稅等紓困措施，助基層醫療體系度過難關，持續以高品質服務民眾，許多醫界人士感念在心。

在林俊憲宣布投入台南市長初選後，許多醫界好友表明要為他籌組後援會，包括擔任「醫定勝利」聯合後援會總會長的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、兩位擔任榮譽總會長的中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳、中華民國中醫師公會全聯會理事長蘇守毅及擔任副總會長的王建章醫師。

除了全國等級的總會長外，台南醫界則由吳國榮醫師擔任醫師後援會會長、王啓芳醫師擔任牙醫師後援會會長及鄭又穎醫師擔任中醫師後援會會長；南市醫師公會理事長賴俊良醫師也是後援會成員。

醫師、牙醫師、中醫師的「全國醫界三巨頭」全部到齊力挺林俊憲，以及多名台南醫界重量級人士加入，堅強陣容表達醫界對林俊憲接棒台南市長的期待，而醫師一向在台南人心目中有特殊且崇高的地位，如此明確清晰的表態，將為市長初選投下震撼彈。

林俊憲喊話說，「有台南最好的醫界、台南最好的南一中、台南最好的成大支持，他一定能帶領台南成為最好！」。

