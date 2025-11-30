江啟臣急丟民調 何欣純：怪怪的！疑被操作

何欣純質疑江啟臣丟出民調的時間「怪怪的」。（圖擷取自何欣純臉書）

國民黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長，同樣要選市長的同黨立法院副院長江啟臣今天隨即丟出1份民調，強調民調輾壓對手民進黨立委何欣純。何欣純今天對此回應指出，民調裡面沒有楊委員、更沒有民眾黨麥玉珍委員，卻出現根本沒宣布參選的江副院長，不管在時機點或是題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡；楊瓊瓔則不願評論。

何欣純表示，有意願挑戰參選台中市長人不斷表態，除了國民黨之外、連民眾黨都有人跳出來，「藍白合」出現變化？未來台中三角督好像也不是不可能。

請繼續往下閱讀...

尤其在楊瓊瓔委員才剛宣布參加國民黨內初選，馬上出現1份媒體民調，民調裡面也沒有楊委員、更沒有民眾黨麥玉珍委員，卻出現根本沒宣布參選的江副院長，不管在時機點、或是題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡。

何欣純說，所有民調及意見，她都會虛心參考，不過距離明年投票日將近1年，很多狀況都還在發展、變化中，何欣純會繼續注意局勢變化。無論對手是誰，何欣純一定是最好的選擇，有信心拿下台中市長寶座，服務台中全體市民。

江啟臣雖未正式宣布參選台中市長，仍積極出席各項活動。（圖擷取自江啟臣臉書）

