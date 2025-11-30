台灣女權日 民進黨性平部展開「尋找婉如足跡之旅」

民進黨性平部今年將展開「尋找婉如足跡之旅」籌拍紀念紀錄片，以剪報、手稿與錄影帶看見那段歷史。（圖擷取自民進黨臉書）

​今天是台灣女權日，也是民進黨性平部前身婦女部首任主任彭婉如逝世29週年的日子。民進黨性平部今年將展開「尋找婉如足跡之旅」籌拍紀念紀錄片，以剪報、手稿與錄影帶看見那段歷史，也從婦運與政治圈前輩們真誠的分享中，重新認識彭婉如與婦運的輝煌年代。

民進黨性平部表示，今天是台灣女權日，也是性平部前身婦女部第一任主任彭婉如女士逝世29週年的日子。彭婉如與政治是那麼密不可分，進入民進黨前，她曾任婦女新知基金會秘書長，並在任內舉辦台灣女性看兩黨的婦女政策研討辯論會，在婦女議題尚未被主流政治看見的年代，帶頭關注政策中的婦女權益。

請繼續往下閱讀...

民進黨性平部指出，1995年5月，婉如就任婦女部前身婦女發展委員會執行長，正式踏入政治圈，就像是進入政黨推動婦運。她創立《民主查某人》刊物、籌組「黑貓助選團」、編寫「姊妹鬥陣機密」，除了培力基層婦女組織，也在各式活動中，帶入性別與婦女權益的新觀點，更積極在黨內推動四分之一婦女保障名額。

民進黨性平部說，後來的故事大家都知道了，彭婉如沒能見證「彭四分之一」的成就，但她的精神沒有停下來。1999年，《地方制度法》納入四分之一婦女保障名額，上週終於迎來《地方制度法》第33條修法，地方民代選舉改為三分之一性別保障名額，讓更多基層婦女能夠參與政治，縮短女性參政的城鄉差距。

民進黨性平部說，今年性平部依循著彭婉如的足跡，以剪報、手稿與錄影帶看見那段歷史，也從婦運與政治圈前輩們真誠的分享中，重新認識婉如與婦運的輝煌年代。近日，我們來到婦女新知基金會舊址，與前輩們一起回到當年與婉如相遇的地方，再訪那座孕育女力與前衛思想的基地。

民進黨性平部表示，在彭婉如逝世即將滿30年之際，探索、找尋、發現，那些她所留下的典範與記憶。彭婉如的率真、溫柔與行動力，一直引領著我們前進。屬於台灣女性參政的故事，未完待續。

