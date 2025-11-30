為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    路竹說明會湧人潮，許智傑︰擘劃北高雄智慧產業新願景

    2025/11/30 14:02 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市長參選人許智傑今在路竹舉辦見面會，跟兩千鄉親侃侃而談北高雄擘畫願景。（許智傑團隊提供）

    民進黨高市長參選人許智傑今在路竹舉辦見面會，跟兩千鄉親侃侃而談北高雄擘畫願景。（許智傑團隊提供）

    民進黨高雄市長參選人許智傑今在路竹天后宮舉辦「市民見面說明會」，吸引逾兩千鄉親到場，他強調若當選市長、將全力擘劃北高雄智慧產業，搭配便捷生活圈打造宜居宜業的北高雄新氣象。

    許智傑見面會有同黨立委邱志偉，黃明太、邱俊憲、黃文志、何權峰等高市議員，高市農會理事長楊榮南與多位農漁會總幹事、路竹天后宮主委林景星，各區數十位里長熱情相挺。

    許智傑在會中闡述其對北高雄地區的願景，特別是路竹、岡山等科技走廊的產業升級、交通優化及社會福利等面向的未來施政藍圖，強調將以「智慧產業」結合「便捷生活圈」，全力打造宜居宜業的北高雄新氣象。

    他認為路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，在高雄轉型智慧城市的現階段，未來必須更加協助產業輔導、以及推動南高屏半導體S廊帶的落地，期盼從路竹開始，打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心。

    許智傑也提到人才培育以及交通路網的建設都是未來非常重要且不可或缺的一環，除結合高雄學園的7校9校區與產業媒合產學合作，也會積極從捷運紅線延伸到路竹甚至未來銜接臺南、爭取台鐵台積電站、拓寬國道一號從6線道為8線道等，逐漸將北高雄交通網絡建構出來。

    他表示，路竹有深厚的在地文化與蓬勃的產業能量，未來若擔任市長，會把北高雄潛力發揮出來，將每份市民的期待化為實際的建設與政策，讓北高雄的未來「智」在必得！

    許智傑路竹見面會吸引逾兩千鄉親到場。（許智傑團隊提供）

    許智傑路竹見面會吸引逾兩千鄉親到場。（許智傑團隊提供）

