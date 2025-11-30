楊瓊瓔參布參選台中市長 江啟臣「急」丟民調稱輾壓何欣純

立法院副院長江啟臣30日出席中央公園的路跑活動。（圖由江啟臣服務處提供）

國民黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長，同樣有意參選台中市長的同黨立法院副院長江啟臣今天私下即傳出1份民調，指出江啟臣的民調贏民進黨的何欣純31.2%，結論是初選會傷，徵召才符合台中目前的政治結構，外界質疑江啟臣陣營「急了 」，透過民調營造聲勢，聲稱輾壓民進黨的參選人，是怕民調再次翻車，無緣台中市長寶座。

江啟臣上屆就有意參選台中市長，結果在國民黨初選時以些微差距輸給對手盧秀燕，盧秀燕連任台中市長後，也極力拉抬江啟臣接棒台中市長，雖然楊瓊瓔從未放棄台中市長寶座，卻也一直未明確表態，外界一直以為藍營的市長參選人就是江啟臣無誤，直到前天楊瓊瓔宣布「我已經準備好了」參選台中市長，江啟臣今天隨即丟出1份《匯流新聞網》的民調。

請繼續往下閱讀...

這份民調主角只有江啟臣與民進黨的何欣純，強調台中市長盧秀燕滿意度達62%，江啟臣的民調52.7%輾壓民進黨何欣純的21.%，呈現一面倒，分析結論指出，江啟臣「還沒宣布參選，就已經被認為會當選」，被多數民眾視為最能接住市政的下一棒，尤其民眾黨77.9%支持者看好江啟臣，藍白形成自然整合，江啟臣民調不是領先是固定結構優勢。

分析結論還指出，初選反而會傷，徵召才符合台中目前的政治結構，「江啟臣民調這麼高，硬要初選是給民進黨見縫插針的機會」，「台中最怕的不是內鬥，而是讓最強者出不來 」，江啟臣若初選，副院長職務將被政治攻擊，傷害國會運作，初選會破壞國會穩定等。

外界質疑江啟臣急著丟出這份民調，而且民調故意「邊緣化」楊瓊瓔，可能是江啟臣「急了」、「怕了」，擔任上屆民調以些微差距落敗的意外再次捲土重來。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興則強調，黨部並未有先入為主的支持人選，將先協調，協調不成再進行初選，強調絕對公平公開公正。

