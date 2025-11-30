30萬噸CO₂要埋地底？ 鍾東錦籲中央「未取得地方信任不得動工」

因應2050淨零排放，中油規劃在苗栗鐵砧山進行二氧化碳封存試驗計畫，此案環評補正資料後通過。（取自環評書件）

台灣中油公司在苗栗縣通霄鐵砧山推動「碳封存跨部會試驗計畫」，規劃在地下1.5公里深處，灌注30萬噸二氧化碳，予以封存，此計畫近日再度引發地方關注與憂心。苗栗縣長鍾東錦表示，縣府已第一時間掌握民意，並高度重視鄉親對安全性與資訊不足的疑慮，並強調，中央政策要在地方落實，程序與科學都必須說清楚、講明白，在地方尚未充分理解、資訊尚未透明之前，工程推動應保持審慎，確保地方能放心與信任。

因應2050淨零排放，中油規劃在苗栗鐵砧山進行二氧化碳封存試驗計畫，此案環評補正資料後通過，但地方對中油溝通不足的不滿情緒持續升高。鍾東錦指出，在11月17立委陳超明邀集的農經考察現地會勘中，鄉親、里長與鎮公所代表普遍反映，中油未事前建立溝通管道，對地質安全、工程內容與技術流程的說明也不夠完整，部分居民擔心計畫可能「未告知即進行」，引發地方不安。他對鄉親感受完全理解，強調縣府會與鄉親站在一起，中央與事業單位有義務充分尊重地方感受。

因此，鍾東錦說明，他已要求中油，在尚未充分溝通並取得地方理解與信任之前，不要進行任何工程、示範、鑽探、設備移入或其他足以引發疑慮的行為；同時，中油必須提出一套具體可行的「地方溝通計畫」，包含事前告知制度、公開說明會、監測資訊公開、地方共同監督機制與里民回應管道，並事前通報縣府及鎮公所，確保所有資訊透明且可追溯。

鍾東錦強調，在民眾疑慮尚未釐清之前，任何計畫都不能強行推動。若中油未能改善溝通、無法取得地方信任，他將支持地方要求中央暫緩計畫；同時，苗栗縣政府將以民眾安全為最高原則，以科學與公開透明為基礎，嚴格把關全案，確保國家政策在地方能夠穩健推動，也讓鄉親真正安心。

苗栗縣長鍾東錦。（圖由縣府提供）

