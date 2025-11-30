1日走逛3菜市場 賴瑞隆︰用最貼近生活路徑爭取支持

賴瑞隆今規劃3處菜市場掃街行程，用最貼近基層生活的路徑爭取支持。（圖由賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今展開密集市場掃街行程，1天連續走訪3個菜市場，傾聽基層聲音、也以最貼近市民生活的方式爭取支持。

賴瑞隆團隊說明，今早上先偕同高市議員黃文志、市議員參選人黃偵琳及尹立至楠梓市場掃街，下午將前往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場，從早上到傍晚，用雙腳踏遍各區最貼近市民日常生活的地方。

賴瑞隆表示，從小在菜市場長大，這裡也最能聽見民意，會持續用最熟悉的方式走最貼近市民的路，爭取更多支持。

賴瑞隆說，過去都是以中小型規模問政說明會為主，希望以最近的距離和市民面對面，把對於高雄的願景和市政規劃說明得更清楚。

他認為初選進入衝刺階段，更要走到市民身邊，因此選擇把腳步放得更深、更扎實，走訪市場傾聽市民心聲、瞭解大家的需求與期待，也讓政見規劃可以真正貼合市民的生活。

民進黨高市長參選人賴瑞隆今上午偕同高市議員黃文志、市議員參選人黃偵琳及尹立，至楠梓市場掃街。（圖由賴瑞隆團隊提供）

