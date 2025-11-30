為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中港澳人士違法遊說 綠委提案最高可罰500萬

    2025/11/30 12:55 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    鑑於現行「遊說法」雖禁止中國及香港、澳門地區人民、法人、團體等，不得自行或委託其他遊說者進行遊說，但卻沒有相對應之罰則，為完善相關規定，民進黨立委王定宇、王義川提出修法草案，違者最高可處500萬元罰鍰，並得按次連續處罰。而接受遊說或故意隱匿者，亦同。本案已於28日付委審查。

    王定宇、王義川提案指出，鑒於現行「遊說法」雖規定外國政府、法人、團體及自然人不得就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密者進行遊說。同法亦禁止大陸地區、香港或澳門人民、法人、團體或其他機構不得自行或委託其他遊說者進行遊說，或被遊說者違反本法不得遊說應拒絕。但針對違反前述規定均無相關罰則，致禁止規定形同具文，因此提出修法。

    現行「遊說法」第7條明定，「外國政府、法人及團體進行遊說時，應依本法規定委託本國遊說者為之。」、「外國政府、法人、團體及自然人不得就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密者進行遊說。」草案則增訂罰則，若違反上述規定，可處50萬元以上250萬元以下罰鍰。另外，對於被遊說者違反相關規定，未拒絕而接受遊說者，同樣可處上述罰鍰。

    針對「遊說法」第8條條文，配合刑法、國安法、國家機密保護法之修正，草案也增訂「境外敵對勢力」及「或其派遣、代理之人」文字，並簡化現行條文。改為：「大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力之人民、法人、團體、其他機構或其派遣、代理之人不得自行或委託其他遊說者進行遊說。」

    此外，草案也增訂違反第8條條文的罰則，可處100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續罰。接受遊說或故意隱匿者，亦同。

