挺過2次罷免還不夠 鄭麗文：2026讓基隆再贏一次

中國國民黨主席鄭麗文今天（30日）到國民黨基隆市黨部參加黨慶活動，圖為鄭麗文（圖左三）與新進黨員合影留念。（記者俞肇福攝）

中國國民黨基隆市黨部今天（30日）辦理建黨131週年黨慶活動暨資深黨員表揚，黨主席鄭麗文致詞時表示，要代表國民黨感謝基隆市民的善良與勇氣，國民黨籍基隆市長謝國樑與國民黨籍立委林沛祥2次罷免案中挺身而出，她最後拜託到場的黨員先進「2026年縣市長選舉與議員選舉，期盼基隆再次開出高票紅盤，讓市長與議員全壘打，再贏一次」。

鄭麗文致詞時說，在經歷2次罷免後，基隆人真的有夠累，市長才剛當選，就要面對來自民進黨與罷免團體罷免，謝國樑挺過罷免，立委選舉落幕又要來搞大罷免，基隆也不放過，又要來罷免立委林沛祥，但是2次的罷免行動，基隆人不喜歡撕裂不喜歡對立，用超高選票要民進黨放手；基隆人希望政治人物好好做事情，希望市長與立委好好做事情。

鄭麗文指出，經歷過2次罷免的結果，賴清德總統並沒有改變路線、改變思維，真的很固執。不但不放過國會，連地方政府的財劃法也不放過。立法院3讀通過的法律，在他過去擔任台南市長時，他自己也主張應給地方更多財源，落實地方自治是民主的重要精神，中央理應撥出更多預算給地方政府。但法律公布後，竟然可以藐視國會多數、破壞民主制度，不給就是不給。

鄭麗文指出，國民黨立法院黨團在立委林沛祥的努力下，推動照顧職業軍人、提升待遇，讓相關法案在立法院順利3讀通過。政府完全不把人民放在眼裡，不編預算就是不編預算，如果連職業軍人的合理待遇都做不到，還說要保衛台灣、支持國防？「萊爾校長就是萊爾校長」，他說的話誰還會相信？台下的黨員有人忍不住笑出聲來。

鄭麗文強調，她希望民進黨能正視基隆兩次罷免的結果，「台灣我們自己保護，期盼基隆再次開出高票紅盤，再贏一次」。

中國國民黨主席鄭麗文今天（30日）到國民黨基隆市黨部參加黨慶活動，圖為鄭麗文（左）頒發聘書給基隆市黨部主委林沛祥（圖右）。（記者俞肇福攝）

