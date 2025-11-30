台中市長選舉鹿死誰手？ 原市區選票是關鍵

江啟臣有台中市長盧秀燕力挺，是一大助力。（記者歐素美攝）

國民黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長，因立法院副院長江啟臣早就布局參選台中市長，國民黨將先協調，協調不成再透過初選方式確定提名人選，民進黨則早已定調由立委何欣純出馬參選台中市長，一般認為何欣純及楊瓊瓔基層實力堅強且親民，但江啟臣學經歷及形象佳，3人皆出自原縣區，雙姝對戰，鹿死誰手尚未可知，若江與何捉對廝殺，因盧秀燕力挺江啟臣，原市區選票恐成決勝關鍵。

國民黨台中市主委朱柏興表示，江啟臣及楊瓊瓔都有意參選市長，國民黨將先協調，若協調不下再透過初選方式決定由誰出線，江啟臣方面仍強調尊重黨的機制；楊瓊瓔則傾向透過全民調進行初選，而且相當有信心，勢在必得。

據了解，江啟臣團隊布局甚久，且有現任市長盧秀燕力挺，出席市府的活動場合，盧秀燕都會為江啟臣「舖路」，江在原市區跑行程的回饋都很不錯。但若透過全民調，是否重現與盧秀燕初選時意外翻車？引發外界關注。

楊瓊瓔勤跑基層，實力堅強，連何欣純都稱其為「強勁的對手」，何欣純在基層的實力也不遑多讓，立委選舉曾拿下全國最高票，兩人都是接地氣的女將，在講究親和力的原縣區，實力不相上下。

但在原市區，楊瓊瓔跟何欣純似乎面臨一樣的困境，楊瓊瓔雖曾任台中市副市長，但草根性強，能否貼合都市人的「高大上」需求，仍待考驗；何欣純頂著英國碩士的光環，兼具親和力及論述能力，但選舉團隊仍有待加強，能否打入原市區，取得優勢選票是關鍵。

相對之下，江啟臣穩紮穩打，憑著高學歷及曾任行政院新聞局長、立法院副院長的溫和形象，在現任市長盧秀燕的加持下，江啟臣對戰何欣純，一般認為藍營勝算較大。

