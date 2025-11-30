中配拿台灣普發1萬惡意挑釁 「大瑤」怒轟同鄉：身在福中不知福！

中配網紅「大瑤」何新瑤，近日提及同為中配的「若瑜」，26日做出「領台灣政府普發1萬，反過來挑釁」的炎上事件。（圖擷取「何新瑶927」YouTube）

來台僅4個月的中配「若瑜」，日前不僅公開分享自己拿到台灣政府普發1萬，還藉此惡意挑釁其他台灣人，引發全網炎上。多次痛斥在台公開支持「武統」言論的其他中配與藍白立委、在中配圈小有名氣的網紅「大瑤」何新瑤，也針對此事拍片怒轟「若瑜」無恥言行，同時向其他中配喊話「別身在福中不知福」！

據了解，中配「若瑜」26日在YouTube以「聞所未聞外籍人（大陸人）也可以領台政府發普發1萬？」為標題發布影片，詳細介紹自己來台才4個月，就獲得普發1萬的資格。然而，有網友直言︰「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，卻遭「若瑜」針對嘲諷說︰「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，囂張言行令大批台灣人痛罵譴責。

請繼續往下閱讀...

何新瑤也於昨（29）日在YouTube、今（30）日在Threads發布影片與貼文，氣得以「樹大必有枯枝，人多必有白癡」、「吃台灣的飯，砸台灣的鍋」來怒轟「若瑜」，並提到原本包含中配在內的許多台灣新住民群體，很開心分享、解說台灣政府普發1萬政策原由，卻被迫因「若瑜」不良言行被波及，尤其對中配帶來更多負面的影響。

何新瑤直言，她這個半路出家的台灣人，看到「若瑜」這種沒繳稅、對台灣什麼貢獻都沒做的中配，來台灣不久就公開敢在做出這種「吃光喝光搶光占光」的行為後，火速反咬一口台灣人的惡行，讓她氣到一股老血差點噴出來，並向「若瑜」喊話︰「請你發任何話三思而後行，不要給人家那種就是『當婊子還立牌坊』、『我就拿你能怎樣』。」

何新瑤直言，台灣其實對新住民真的很好，總會盡自己能力範圍內給最大的幫助，像是專門給所有遠赴台灣生活的新住民，提供學習美甲、美髮等免費課程，甚至每個月能領大約1萬多元補助，保障新住民習得一技之長期間的生活收入，也能讓他們放心未來在台安居樂業。為此，何新瑤忍不住苦嘆︰「別身在福中不知福好嗎！」

影片最後，何新瑤提到每次出現像「若瑜」這種故意拍片羞辱台灣的中配，必會連累到她們這種真心想留在民主自由的台灣、不會再回到中國生活的中配，哪怕事後那些惹事中配發布輕飄飄的「道歉」、聲稱是「遭旁人引導」，也無法彌補他們對台灣人與其他中配的種種傷害，直呼「如果道歉有用的話，還TM要警察幹嘛！」

相關新聞請見：

中配逾39萬人 22萬來台依親

四川中配來台僅4個月就爽領1萬！一句話惹怒台灣網友

要是在中國會怎樣？ 中配「大瑤」稱台灣對亞亞：很仁慈了

中配錢麗被註銷戶籍 發5聲明「爽用勞健保」：支持解放軍威懾台獨

何新瑤除了拍片怒轟「若瑜」的無恥言行，也介紹台灣政府多個照顧新住民政策，並向其他中配喊話「別身在福中不知福」。（圖擷取「何新瑶927」YouTube）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法