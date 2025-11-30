林昶佐芬蘭文+死腔高喊「我是台灣大使」 網讚：現在當大使門檻好高

林昶佐在F:F:F音樂節中，以芬蘭語搭配死亡金屬腔向樂迷打招呼，台下樂迷熱烈歡呼。（圖擷取自林昶佐臉書）

文化總會在赫爾辛基舉辦「F:F:F-Formosa:Finland:Fest.」音樂節，閃靈、血肉果汁機、恆月三途3組台灣金屬樂團登台演出。駐芬蘭代表、同時也是閃靈主唱的林昶佐在演出中以死亡金屬唱腔向大家問好，引爆全場熱烈歡呼，林昶佐29日在社群貼出影片，也引起網友熱議，紛紛直呼：「現在當大使的門檻好高喔！」

林昶佐在音樂節中，以芬蘭語搭配死亡金屬腔向樂迷打招呼：「歡迎！大家好，僅代表台灣總統與人民向大家問好！我是台灣大使Freddy Lim！」林昶佐展現的氣勢也讓台下呼喊尖叫不斷。

許多網友在林昶佐相關影片底下留言：「現在當大使的門檻好高喔！」、「全世界唯一位用死腔打招呼的外交官！」、「芬蘭語用死腔超有氣勢！」、「搖滾樂外交官！」、「我感覺Freddy這樣子比較快樂。」、「帥啊（尖叫聲）我們的金屬外交大使 \\Freddy Lim//」、「這外交官也太硬了吧～」外交部長林佳龍也留言：「最棒的金屬搖滾外交！謝謝Freddy大使！」

林昶佐28日發文提到，F:F:F音樂節是一場文化交流活動，非常感謝台灣文化協會 GACC 促成活動在芬蘭的舉辦，這項活動也是台灣外交部「2025台灣文化進軍歐洲」系列活動的一部分。

林昶佐表示，雖然台灣經常成為地緣政治安全、民主韌性、先進晶片產業等嚴肅議題的討論焦點，但是向世界展示台灣的魅力、熱情、活力和文化底蘊一樣非常重要。因此，繼在歐洲各地舉辦展覽、古典音樂會和其他各種藝術活動之後，27日我們將一場金屬音樂盛宴帶到了金屬之都芬蘭。林昶佐強調：「我非常榮幸能夠親眼目睹眾多金屬樂迷、嘉賓與台灣團結一致，分享我們的精神和團結。」

