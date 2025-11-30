都是老三！吳靜怡：黃國昌能選新北、麥玉珍不能選台中？

麥玉珍傳出有意爭取參選台中市長，不過民眾黨台中市黨部表示，先前已向黨中央提出「民眾黨沒有比較合適的台中市長人選」。對此吳靜怡質疑，黃國昌可以選新北，麥玉珍為何不能高喊選台中？（資料照）

民眾黨立委麥玉珍昨天在台中市出席活動受訪時爆出有意願爭取參選台中市長，不過民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，先前已向黨中央提出「民眾黨沒有比較合適的台中市長人選」。對此政治評論員吳靜怡（Grace Woo）質疑，麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的「老三」，黃國昌可以選新北，麥玉珍為何不能高喊選台中？

吳靜怡提到，民眾黨台中市黨部今早急忙滅火，短短一句話就要把麥玉珍表態參選的權利封住，於此同時也讓民眾黨的雙重標準攤在陽光下，「民眾黨似乎只有國王的人馬才能表態參選」。吳直言：「麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的老三，火龍果神偷的聲量至少比薯條哥高，提名麥玉珍有何不可？」

吳靜怡續指，黃國昌在新北市對上李四川、劉和然，永遠民調認證都第三；在台中市，麥玉珍若對上江啟臣、楊瓊瓔，也可能是第三；在宜蘭，陳琬惠若對上議長張勝德、吳宗憲也可能落居第三。

吳靜怡強調，如果「老三」不能選，民眾黨應該先把新北和宜蘭的所有藍白合佈局全數撤掉，想當初黃珊珊、柯文哲如果沒有求真民調，參選時也是老三，麥玉珍反而揭開了民眾黨企圖用「假藍白合」搞聲量，甚至又可能想要跟小草募款，沒有一個地方是要選真的。

吳靜怡直言：「黃國昌，你老三憑什麼可以一直喊選新北，那麥玉珍連喊個選台中都不行？回答我！」

