    首頁 > 政治

    麥玉珍參選台中市長？江和樹要她不要開玩笑

    2025/11/30 11:25 記者蘇金鳳／台中報導
    麥玉珍要選中市長?江和樹要她不要開玩笑了。（記者蘇金鳳攝）

    麥玉珍要選中市長?江和樹要她不要開玩笑了。（記者蘇金鳳攝）

    針對民眾黨立委麥玉珍說出「有機會就爭取選台中市長」，民眾黨中市議員江和樹表示，「麥玉珍講話很有趣」，但是2026年縣市長選舉是關鍵，關係到2028年下架民眾黨，若民眾黨真要有人選中市長，一定就是黃國昌或柯文哲，他請麥玉珍不要開這種玩笑。

    民眾黨立委麥玉珍昨天在出席中市府一場活動，會後受訪針對是否參選台中市長，表示有機會就爭取。

    對此，江和樹表示，麥玉珍講話很有趣，但是請記得2024總統選舉的一場教訓，因為藍白沒有合作，讓民進黨當選，他請麥玉珍「不要亂了」。

    江和樹強調。如果問他，覺得民眾黨台中市長人選誰比較適合？當然不是現任黨主席黃國昌就是前黨主席柯文哲，因為要選就要贏，他是議員當然希望有母雞帶小雞；但沒有不要忘記了，2024立委選舉藍白示範區就是台中市。

    江和樹指出，2026的選舉是一個關鍵，藍白合選贏了才有2028，因為大家最終目標2028下架民進黨，政黨輪替，才是在野黨共同的目標。

    江和樹呼籲麥玉珍「此時不要開玩笑」，有好的想法很好，但要確實，要選市長要加油，沒有如此簡單。

