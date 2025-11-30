參選新北市長機率不高？黃國昌：輪不到民進黨說三道四

黃國昌今表示，民眾黨的縣市長提名徵召，輪不到民進黨說三道四。（記者黃政嘉攝）

2026新北市長選戰，綠營確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌表態有意參選，但外傳民進黨內部評估黃國昌參選新北市長機率不高，最後可能變成藍綠對決？黃國昌今回應，民眾黨的縣市長提名徵召，輪不到民進黨說三道四，根本沒有評論的必要；對於新北市議員是否有藍白合的空間？黃國昌說，全國各選區議員若達到一定席次以上，1區就是會提1位。

黃國昌今早到新北市新店區公館崙福德宮進行活動前接受媒體聯訪表示，民眾黨的縣市長提名徵召作業，應該輪不到民進黨說三道四吧，民進黨不管見縫插針或挑撥離間，或是放各式各樣的話，講話不負責任也不是1、2天的事，「根本沒有評論的必要。」

而未來新北市議員是否有藍白合的空間？黃國昌表示「我們現在在全國各選區，只要議員達到一定席次以上，原則上1區就是會提1位。」

未來新北市議員是否有藍白合空間？黃國昌說，全國各選區只要議員達到一定席次，1區就是會提1位。（記者黃政嘉攝）

