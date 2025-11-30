為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參選新北市長機率不高？黃國昌：輪不到民進黨說三道四

    2025/11/30 10:41 記者黃政嘉／新北報導
    黃國昌今表示，民眾黨的縣市長提名徵召，輪不到民進黨說三道四。（記者黃政嘉攝）

    黃國昌今表示，民眾黨的縣市長提名徵召，輪不到民進黨說三道四。（記者黃政嘉攝）

    2026新北市長選戰，綠營確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌表態有意參選，但外傳民進黨內部評估黃國昌參選新北市長機率不高，最後可能變成藍綠對決？黃國昌今回應，民眾黨的縣市長提名徵召，輪不到民進黨說三道四，根本沒有評論的必要；對於新北市議員是否有藍白合的空間？黃國昌說，全國各選區議員若達到一定席次以上，1區就是會提1位。

    黃國昌今早到新北市新店區公館崙福德宮進行活動前接受媒體聯訪表示，民眾黨的縣市長提名徵召作業，應該輪不到民進黨說三道四吧，民進黨不管見縫插針或挑撥離間，或是放各式各樣的話，講話不負責任也不是1、2天的事，「根本沒有評論的必要。」

    而未來新北市議員是否有藍白合的空間？黃國昌表示「我們現在在全國各選區，只要議員達到一定席次以上，原則上1區就是會提1位。」

    未來新北市議員是否有藍白合空間？黃國昌說，全國各選區只要議員達到一定席次，1區就是會提1位。（記者黃政嘉攝）

    未來新北市議員是否有藍白合空間？黃國昌說，全國各選區只要議員達到一定席次，1區就是會提1位。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播