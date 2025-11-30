長照特別扣除額明協商 賴士葆︰可望上看24萬元

國民黨立委賴士葆。（資料照）

立法院財政委員會今年8月初審通過「所得稅法第17條修正草案」，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，明天將進行黨團協商，負責協商的國民黨立委賴士葆指出，除了力拚年底前三讀，最快明年5月報稅時適用，長照扣除額也要爭取提高到24萬元。

現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除12萬元。立法院財政委員會8月初審通過「所得稅法第17條修正草案」，將長照扣除額由12萬元調高至18萬元，並自今年元旦起實施，明年5月報稅適用。

國民黨立委葉元之、張嘉郡等人近日再提案，主張長照特別扣除額應調高至24萬元，以實質減輕長照家庭的經濟壓力，彰顯政府協力分擔家庭照顧責任、完善社會安全網體系。

另外，現行納稅義務人6歲以下子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5000元。國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋等人提案，自明年1月1日起，納稅義務人18歲以下子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5000元。

