    首頁 > 政治

    楊瓊瓔潭水亭發放水果月曆 稱讚台灣農民是「世界讚ㄟ」

    2025/11/30 09:56 記者歐素美／台中報導
    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆，現場民眾大排長龍。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆，現場民眾大排長龍。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔今天上午9點到台中市潭子潭水亭發放水果月曆，有民眾不到6點就到場排隊，800份水果月曆，不到1小就被索取一空，還有民眾爭相合影，楊瓊瓔則不忘把握機會提醒民眾慎防普發1元萬的詐騙電話，並要將1萬元花掉，振興經濟。

    立委楊瓊瓔循往例，今天上午9點到潭水亭發放水果月曆，家住潭子聚興里的葉姓男子不到6點就到場排隊，搶得頭香，他說，今年是第二年來排隊領月曆，終於拔得頭籌。

    潭水亭主委張煌棋、潭子劉汶軒、市議員賴朝國及多位里長也都到場，張煌棋並呼籲大家支持楊瓊瓔更上一層樓選市長，好不好？現場民眾高喊「好」。

    楊瓊瓔說，排隊民眾就像家人到現場來，她超感動，也特別向廟裡的觀音媽祈求「風調雨順，台中愈來愈棒」，並謝謝大家每年來排隊領月曆。

    她表示，水果月曆不只是水果月曆，更展現台灣的農業之美，台灣農民是「世界讚ㄟ」，連她媽媽每天看到月曆上的水果都說「很想摘下來」，她則笑勸媽媽到市場買水果，幫助農民、促進經濟。楊瓊瓔並不忘提醒尚未領取普發1萬元的民眾，千萬不要相信詐騙電話到ATM操作，一定要將1萬元花掉，振興經濟。

    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆，葉姓民眾不到6點就到場排隊，搶得頭香。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆，葉姓民眾不到6點就到場排隊，搶得頭香。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆。（記者歐素美攝）

