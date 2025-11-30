為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

    2025/11/30 09:50 記者陳昀／台北報導
    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨。（資料照）

    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨。（資料照）

    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺拍促統影片，遭國民黨考紀會祭停職處分，日前主動宣布退出國民黨。民進黨中國部今指出，何鷹鷺退黨前提出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾，更是一面照妖鏡，展現藍營提出的「一國兩區」與修改「國籍法」，就是為中共鋪路；近期爆發的何春鶯事件更顯示，藍白正逐步削弱台灣民主防線對威權滲透的防範作為。

    何鷹鷺退黨前痛訴，國民黨的人到中國大陸都說「台灣地區」，但到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，「你要講清楚、說明白！」國民黨主席鄭麗文競選期間說，我們都是中國人，「你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？誘導我喊和平統一，早日回到祖國懷抱，現在又考紀處分我」。

    民進黨中國部今指出，何鷹鷺退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。

    民進黨中國部表示，更值得警惕的是，這套詐術不只停留在語言層次，正轉化為具體制度風險，近期爆發的何春鶯事件顯示，涉及中國身份與政治背景爭議的人士，竟能在高度涉政場域中獲得藍白陣營的掩護與淡化處理。尤其是國民黨，在面對國安疑慮時，選擇的不是建立防火牆，而是政治護航，這已構成結構性的制度縱容。

    民進黨中國部指出，兩起事件無意間拼湊出一個清楚輪廓：藍白不只在論述上向中共靠攏，更實際在制度上為中配參政鬆綁，逐步削弱台灣民主防線對威權滲透的防範作為。在中共明確將台灣界定為「敵對政權」的情況下，讓仍受中國政治與法律體系約束的人直接參與台灣政治運作，這已不是多元包容，而是國安自殺。

    民進黨指出，「一國兩區」表面包裝為避免戰爭的務實方案，實質卻是預設台灣終將降格為「中國的一個區」；中配參政不再被視為例外風險，而被重新詮釋為「內部治理」，這正是中共統戰最典型的制度鋪路模式。

    民進黨中國部強調，國民黨一方面淡化中配參政與統戰風險，另一方面卻長期反對國防預算、抹黑台灣自我防衛，對共軍擴張與灰色地帶威脅卻隻字不提。這種「對內削弱、防外配合」的政治結構，本質上正是對中共併吞戰略的關鍵助攻。

