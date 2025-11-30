為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    何欣純稱「強勁的對手」 楊瓊瓔：超感謝

    2025/11/30 09:37 記者歐素美／台中報導
    國民黨立委楊瓊瓔昨宣布「已經準備好了」參選台中市長，也將參選台中市長的民進黨立委何欣純，稱讚她「勤跑基層，是很強勁的對手」，楊瓊瓔今天對此表示「超感謝」，強調其從政以來始終如一，希望基層更好，尤其盧秀燕市長打下的基礎非常重要，一定要好上加好。

    楊瓊瓔昨宣布參選台中市長，對手何欣純表示，並不意外，因為楊委員夠資深、對地方熟悉，跑得很勤，在基層普遍認為楊委員地方有實力，所以，如果她出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

    楊瓊瓔今天到潭子潭水亭發放水果月曆，面對記者詢問，楊瓊瓔說，超感謝，強調自己從政以來、始終如一，希望基層更好，尤其盧秀燕市長打下的基礎非常重要，一定要好上加好。

    媒體再問楊瓊瓔對何欣純稱讚她勤跑基層的看法，楊瓊瓔再次強調，謝謝大家的支持跟肯定，大家一起加油，台中是一個國際、科技及宜居的城市，大家一起團結加油，讓台中市民更加幸福快樂，並再次謝謝盧秀燕市長打下的基礎，讓我們好上加好。

    至於同黨的江啟臣對楊瓊瓔宣布參選則說，黨中央已制定相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結及符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。

