    政治

    陳揮文無預警「被離職」 王定宇：藍白紅好意思指控綠色獨裁？

    2025/11/30 10:14 即時新聞／綜合報導
    王定宇表示，陳揮文在「綠色執政」10年歧見沒有少罵過民進黨或是兩位總統，但是他的節目從沒消失過，現在鄭麗文才當上主席而已，陳揮文對其親共言行針砭，卻無預警從藍媒被離職。（資料照）

    王定宇表示，陳揮文在「綠色執政」10年歧見沒有少罵過民進黨或是兩位總統，但是他的節目從沒消失過，現在鄭麗文才當上主席而已，陳揮文對其親共言行針砭，卻無預警從藍媒被離職。（資料照）

    名嘴陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，近期卻傳出「收攤」，陳揮文透過臉書提到自己是「被離職」，引發各界討論。民進黨立委王定宇昨（29日）在臉書發文提到：「說句笑話…...藍白紅好意思指控綠色獨裁耶！」

    王定宇表示，從前總統蔡英文到賴清德，陳揮文在「綠色執政」10年歧見沒有少罵過民進黨或是兩位總統，但是他的節目從沒消失過，現在鄭麗文才當上國民黨主席而已，陳揮文對其親共言行針砭，卻無預警從藍媒被離職。

    王定宇提到，「言論自由」是保障你說話的權利，不代表不能反對你，也不代表不能抵制你所代表的商品或組織，反對的言論一樣也受到保障。王定宇強調，藍白紅有些人常常沒有證據地恣意指控、批評，稍稍遇到反對意見就大喊獨裁、迫害言論自由，實在是「濫用民主自由的巨嬰」。

    陳揮文日前在臉書發文提到節目收攤一事，他坦言主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整，「我不是主動離職，而是『被離職』」，強調原因是電台節目調整，和電台是好聚好散。

