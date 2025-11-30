為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨初選意外落馬 宜縣議員黃惠慈︰尊重制度絕不脫黨參選

    2025/11/30 09:16 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣議員黃惠慈在民進黨初選意外落馬，昨晚PO文指出，她尊重制度絕不脫黨參選。（圖取自黃惠慈臉書）

    宜蘭縣議員黃惠慈在民進黨初選意外落馬，昨晚PO文指出，她尊重制度絕不脫黨參選。（圖取自黃惠慈臉書）

    宜蘭縣宜蘭市縣議員選區民進黨黨內初選5搶3，1年前才遞補的議員黃惠慈意外落馬，讓支持者錯愕，未來動向引起各界關切。黃惠慈昨晚在個人臉書PO文，直指民調機制是目前最公平提名方式，她尊重民主制度，絕對不會脫黨參選。

    宜蘭縣議員共34席，宜蘭市選區應選7席，屬於一級戰區，民進黨將在宜蘭市提名3席，有5人參加黨內初選，昨天公布民調結果，現任議員林麗29.18％、宜蘭光復國小教師游國連24.61％、前宜蘭市公所秘書陳漢澤22.93％、議員黃惠慈17.63％、五結鄉公所專員于閔如5.63％，由林麗、游國連及陳漢澤勝出。

    黃惠慈是本屆宜蘭縣議員選舉宜蘭市選區落選頭，前議員莊淑如因父親涉嫌幫她賄選，高等法院判決當選無效定讞，去年11月由黃惠慈遞補，黃原本要競選連任，不料在黨內初選落敗，外界認為黃惠慈是前立委陳歐珀子弟兵，陳捲入涉貪疑雲，連帶影響黨內初選支持度。

    黃惠慈昨晚PO文指出，「拍張照跟各位報平安吧！我絕對不會脫黨參選，我尊重民主的制度，因為我相信民調機制是目前最公平的提名方式，是我自己努力不足…未來一年會善盡職責，監督縣政這件事會繼續堅持，別擔心，我一切平安」。網友回應，「打起精神，調適好心情！加油」、「休息一下子，再繼續出發」。

    宜蘭縣宜蘭市縣議員選區民進黨初選，由游國連（左起）、林麗、陳漢澤勝出。（資料照，記者王峻祺攝）

    宜蘭縣宜蘭市縣議員選區民進黨初選，由游國連（左起）、林麗、陳漢澤勝出。（資料照，記者王峻祺攝）

