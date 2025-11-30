為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠

    2025/11/30 09:06 記者王榮祥／高雄報導
    時力高雄黨部主任黃晧芸宣告，將爭取參選高市左楠區議員。（記者王榮祥攝）

    時力高雄黨部主任黃晧芸宣告，將爭取參選高市左楠區議員。（記者王榮祥攝）

    時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。

    來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。

    黃晧芸表示，參與過時力兩度在地方的選舉，了解時力夥伴的專業與認真，希望可以讓更多鄉親感受到時力團隊的努力與用心，期待透過時力讓地方不斷提升。

    她認為政治與人、與生活都很緊密，希望以更務實、貼近民眾的方式投入選戰，邀請大家共同參與公共事務，一起讓生活有更多好的改變。

    此外，黃晧芸提到時力持續找尋合作夥伴參選議員，也鼓勵跟時力理念相近的好友投入里長選舉，目前時力在高雄還未有實體聯絡場域，有興趣的鄉親可聯繫02-25500895。

    左楠區為高市議員選戰指標戰區，應有9席，前民進黨議員李柏毅去年挑戰立委成功後，目前共有8席，分別為國民黨5席、民進黨2席、無黨1席；現任8席若無意外全會爭取連任，民進黨內則有黃偵琳、薛兆基、張以理、郭原甫、尹力等新人陸續表態參選。

    除時力黃晧芸宣告參戰，民眾黨高市黨部日前也透露左楠區會有人選，使得左楠區可能參選人數累計多達15人，為高雄11個一般選區中人數最多的選區。

    時力主席王婉瑜昨晚在高雄舉辦宣講會，吸引滿場聽眾。（記者王榮祥攝）

    時力主席王婉瑜昨晚在高雄舉辦宣講會，吸引滿場聽眾。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播