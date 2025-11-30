「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠

時力高雄黨部主任黃晧芸宣告，將爭取參選高市左楠區議員。（記者王榮祥攝）

時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。

來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。

黃晧芸表示，參與過時力兩度在地方的選舉，了解時力夥伴的專業與認真，希望可以讓更多鄉親感受到時力團隊的努力與用心，期待透過時力讓地方不斷提升。

她認為政治與人、與生活都很緊密，希望以更務實、貼近民眾的方式投入選戰，邀請大家共同參與公共事務，一起讓生活有更多好的改變。

此外，黃晧芸提到時力持續找尋合作夥伴參選議員，也鼓勵跟時力理念相近的好友投入里長選舉，目前時力在高雄還未有實體聯絡場域，有興趣的鄉親可聯繫02-25500895。

左楠區為高市議員選戰指標戰區，應有9席，前民進黨議員李柏毅去年挑戰立委成功後，目前共有8席，分別為國民黨5席、民進黨2席、無黨1席；現任8席若無意外全會爭取連任，民進黨內則有黃偵琳、薛兆基、張以理、郭原甫、尹力等新人陸續表態參選。

除時力黃晧芸宣告參戰，民眾黨高市黨部日前也透露左楠區會有人選，使得左楠區可能參選人數累計多達15人，為高雄11個一般選區中人數最多的選區。

時力主席王婉瑜昨晚在高雄舉辦宣講會，吸引滿場聽眾。（記者王榮祥攝）

