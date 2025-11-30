為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    麥玉珍想選中市長？民眾黨中市黨部：早提報沒合適人選

    2025/11/30 08:17 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，中市長選舉，民眾黨沒有比較合適的人選。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，中市長選舉，民眾黨沒有比較合適的人選。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨立委麥玉珍昨天突爆出有機會就參選台中市長，對此民眾黨台中市黨部主委、中市議員陳清龍表示，可能是麥玉珍隨性的說出心中的想去，不過，台中市長涉及藍白合，且他已向黨中央提出「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選」，因此，麥玉珍個人意願，可能要由黨中央最後考量。

    民眾黨立委麥玉珍昨天參加台中市政府在豐原太平洋百貨舉辦「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，對於是否有意參選台中市長？會後受訪表示「 有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排。」

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍再2個月就要卸任立委之職，不曉得為何此時要冒出這句話，可能是隨性說出心裡的想法。

    陳清龍表示，縣市長的選舉涉及到黨中央對於藍白合的規劃，而他已向黨中央提報，台中市長選舉，民眾黨沒有比較合適的人選，因此，麥玉珍的意願，要由黨中央來進行考量。

    民眾黨立委麥玉珍昨天爆出有機會就爭取選中市長。（資料照）

    民眾黨立委麥玉珍昨天爆出有機會就爭取選中市長。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播