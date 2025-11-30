麥玉珍想選中市長？民眾黨中市黨部：早提報沒合適人選

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，中市長選舉，民眾黨沒有比較合適的人選。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨立委麥玉珍昨天突爆出有機會就參選台中市長，對此民眾黨台中市黨部主委、中市議員陳清龍表示，可能是麥玉珍隨性的說出心中的想去，不過，台中市長涉及藍白合，且他已向黨中央提出「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選」，因此，麥玉珍個人意願，可能要由黨中央最後考量。

民眾黨立委麥玉珍昨天參加台中市政府在豐原太平洋百貨舉辦「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，對於是否有意參選台中市長？會後受訪表示「 有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排。」

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍再2個月就要卸任立委之職，不曉得為何此時要冒出這句話，可能是隨性說出心裡的想法。

陳清龍表示，縣市長的選舉涉及到黨中央對於藍白合的規劃，而他已向黨中央提報，台中市長選舉，民眾黨沒有比較合適的人選，因此，麥玉珍的意願，要由黨中央來進行考量。

