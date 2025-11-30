為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    防機敏圖資外洩中國 國安機密得採不公開的限制性招標

    2025/11/30 07:32 記者鍾麗華／台北報導
    為防中國窺探我關鍵基礎設施、軍事營舍及資安機敏訊息，行政院工程會近日預告修正「政府採購法」，涉及國家安全或機密採購，可採不公開、不公告的「限制性招標」。（資料照）

    為防中國窺探我關鍵基礎設施、軍事營舍及資安機敏訊息，行政院工程會近日預告修正「政府採購法」，涉及國家安全或機密採購，可採不公開、不公告的「限制性招標」，另也可採事先預審廠商資格的「選擇性招標」，以避免機敏圖資外洩，要求廠商負保密責任。

    政府採購方式分為公開招標、選擇性招標及限制性招標，其中公開招標要把所有招標資訊上網公告，讓不特定多數廠商都可以投標；限制性招標則不經公告程序、找適合的特定廠商投標；選擇性招標則先公告資格審查，再邀請符合資格者投標。

    選擇性招標原僅列5項，修正條文新增列「經上級機關認定涉及國家安全或機密採購」，以及「其他經主管機關認定」，工程會舉例，未來關鍵基礎設施採購資訊內容，可經由選擇性招標廠商資格篩選後，後續邀標階段，才可將該等敏感資訊提供參與特定廠商，並要求廠商應負保密責任。

    至於國安與機密採購也納限制性招標條文，工程會表示，考量機關辦理涉及國家安全或機密採購，有直接接洽特定廠商辦理必要性，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏應保密資訊。

    官員解釋，政府採購以公開招標為主，採購訊息須上網公告公開，國安與機密性採購如不能使用限制性招標，恐讓機敏性的圖資與資料外洩，尤其是關鍵基礎設施及軍事營舍、與資安訊息等。過去對涉及國安採購並未入法，也未納入限制性招標範圍，僅能勉強引用「獨家製造或供應」或「經主管機關認定者」，但採購單位擔心貿然採限制性招標，有違法圖利之嫌，未來修法後將明確適用。

    此外，此次修法也增訂，機關應於每年度預算完成審議程序後，在網路公告該年度採購計畫，載明一定金額以上的採購標的、預定採購公告或邀標日、預算金額等資訊，除利於業者提前準備，也會讓標期縮短。同時，也刪除公開招標開標時，須有3家廠商投標的限制，以利招標效率。

    熱門推播