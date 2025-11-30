「公投綁大選」掀廢憲訴法修法連署潮 自然人憑證申辦量暴增逾萬張

「人民作主志工團」為平均50歲以上的壯世代，今年7月底首次進行公投電子連署時，因對電腦操作不熟悉，甚至找不到身分證字號開頭的按鍵，讓連署過程增加難度。（資料照，記者李文馨攝）

全台掀起申請「自然人憑證」潮，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法公投案，二階必須以實體自然人憑證進行電子連署。據統計，自「公投綁大選」修法通過後，首週平日申請量較前一週暴增1.14萬張、成長115%；公投領銜人也提到，停滯許久的憲訴法公投案，在短短一週內，連署從幾千人衝破2萬人。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投（9001案）訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本（9002案）、廢止罷免連署需附身分證影本（9003案）、偽造假冒個資連署刑責（9004案），連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

原先「公投法」規範公投與大選脫鉤，藍白立委本月21日在立法院會挾人數優勢通過修正案，恢復「公投綁大選」；換言之，原先4件公投若成案，必須待2027年8月才能舉行投票，而此次修法，讓公投案有望在明年11月與地方選舉併同舉行。

自然人憑證申請量較前一週增1.14萬

與過往不同的是，這是全台首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署。根據內政部最新統計，自公投法21日修法後，23日到28日申請實體自然人憑證的數量有2萬1332張，較前一周增加約1萬1400張、115%。

廢止憲訴法修法連署一週衝破2萬人

9001案公投領銜人趙偉程接受本報訪問時表示，憲訴法公投連署人數在短短一週內，連署數量從幾千、迅速翻倍，並在29日上午正式突破2萬關卡。他說，這波連署潮並非由特定政黨或組織強力動員，而是來自許多青年的自主幫忙。

青年轉發連署訊息 打破壯世代同溫層

「我們發現很多年輕人幫忙轉發訊息，甚至也沒有過問他們是誰。」他說，許多訊息在社群上散播，貼文的用語、圖卡更貼近青年，讓他們這群平均年齡50歲以上的團體可以打破同溫層，讓資訊得以進入年輕世代。

他也觀察到，上週在擺攤現場，年輕人都沒在討論去戶所申請自然人憑證麻不麻煩、申辦費用250元貴不貴，甚至在使用電腦、上網進行電子連署都是一氣呵成，與過往45歲以上連署民眾的回饋很不一樣。

「魔法部」甲級動員 社群號召申辦「魔法小卡」

一名自稱「魔法部長」的青年歌手SHUA 23日在Threads上以「魔法部甲級動員令」為題，強調「這是拯救憲法法庭的連署機會」，建置連署懶人包（https://linktr.ee/taiwanwecan），連日在社群發文、製作圖卡，鼓勵民眾申辦「魔法小卡（自然人憑證）」，同時將「魔法部」連署站點從網路上擴散至全台各地、甚至海外，至今已有72個合作夥伴。

SHUA表示，該公投連署從7月就開始了，但是沒有網路聲量，因此他循線寄信給人民作主志工團，並致電給團長陳天壽（9002案領銜人），發現公投連署與他長期以來的理念非常貼合；但志工團沒有宣傳管道，沒有年輕人替他們擴散聲音，沒有辦法把「公民創制複決」這條最該被點燃的路，重新照亮給台灣人看，因此「魔法部」全力協同空戰。

全台庫存10萬張憑證 內政部：會確保卡片供應順暢

對於有民眾反映部分戶所的自然人憑證快要用罄。內政部受訪表示，目前全國戶所庫存約5萬張，內政部庫存約5萬張，各戶所自然人憑證卡片量如低於安全存量，內政部卡管中心即會寄出最適批量，確保卡片供應順暢，以保障民眾申辦自然人憑證的權利。

