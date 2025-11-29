為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    核二、核三將延役？賴清德提3原則：核廢料要有解

    2025/11/29 21:59 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德今出席總統與青年論壇「青春進行式，台灣未來式」。（記者方賓照攝）

    總統賴清德今出席總統與青年論壇「青春進行式，台灣未來式」。（記者方賓照攝）

    經濟部核准台電核二、核三廠現況評估報告，明年三月再運轉計畫可送核安會審查。總統賴清德今（29日）強調，核電要不要延役就交給專業、科技，第一要確保安全無虞，第二是核廢料要有解，第三是社會要有共識。

    賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「青春進行式，台灣未來式」總統與青年論壇，直球對決高中生的犀利提問。有學生當場詢問，台灣完全停核後，面對天然氣佔比高、綠能不穩定、電價可能持續上漲，以及企業被迫面對全球減碳要求等情況，政府如何在未來的10到20年內確保台灣既不缺電、電價不失控、產業不外移，同時又能符合國際減碳標準？

    對此，賴清德表示，經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核一廠不具再運轉可行性，核二、三廠評估具有再運轉可行性，台灣電力公司明年3月前會提出核電延役計畫，同時以1.5至2年內自主安全檢查，並送核安會審議。

    賴清德強調，核電到底要不要延役，政府交給專業、科技，第一要確保安全無虞，第二是核廢料要有解，第三是社會要有共識，以這3個原則進行各項必要程序。

