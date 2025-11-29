陪同歐洲使節登「硬漢嶺」 林佳龍曝被副總統蕭美琴「海放」

副總統蕭美琴（左3）今與歐洲經貿辦事處長谷力哲、外長林佳龍（左1）、運動部長李洋、環境部長彭啓明參與在觀音山的健行淨山活動。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（29）日上午陪同副總統蕭美琴，與歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office，EETO）處長谷力哲（Lutz Guellner）、環境部部長彭啓明、運動部部長李洋，以及多位歐洲各國駐台辦事處使節及其家屬，共同參與在觀音山舉辦的「低碳健行山林，環保健康永續」淨山活動，盼國人共同為更好的環境與地球永續努力。

​林佳龍笑說，這個週末假期行程「實在有點硬」，明天應該會「牚腿（台語thìnn-thuí，腿部肌肉痠痛）」。這是他第二次登上硬漢嶺，距離上一次挑戰已相隔三年。林佳龍分享，在健行過程中沿著石階一路陡上，走累了就稍停觀賞美麗風景，參與的夥伴也互相為彼此加油打氣。

林佳龍幽默表示，蕭美琴副總統健步如飛、不到半小時就登頂，「海放我本人在內的一大票人」，實在令人佩服，「幸好不遠處還有彭啟明部長與我作伴」。林佳龍也說，好在一路上有山友熱情為大家加油打氣，最後完成登頂任務時感到心曠神怡，「看來大家都得跟李洋部長多學習，認真養成運動習慣」。

林佳龍說，今日天氣晴朗，特別適合到郊外親近自然，也希望國人攜手為更好的環境與地球永續盡一份心力。

