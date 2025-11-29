為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    全國移民節高雄登場 劉世芳：內政部明年成立「新住民發展署」

    2025/11/29 19:40 記者陳文嬋／高雄報導
    內政部長劉世芳（左二）與新住民同樂，宣布明年成立「新住民發展署」。（高雄市府提供）

    高雄市新住民人數全國第二，今天舉辦全國移民節慶祝活動，各地新住民團體齊聚展現多元文化，內政部長劉世芳宣布明年成立「新住民發展署」，全方位服務全台逾61萬名新住民，從生活適應、語言教育到二代獎助學金，提供完整支持。

    民政局與內政部移民署今天在高雄駁二藝術特區，共同舉辦「築夢台灣 港動世界」多元文化活動，邀集各地新住民團體齊聚歡慶移民節，由內政部長劉世芳、市長陳其邁與駐台紐西蘭代表及各國外賓，為活動揭開序幕。

    內政部長劉世芳宣布明年將正式成立「新住民發展署」，全方位服務全台逾61萬名新住民，從生活適應、語言教育到二代獎助學金提供完整支持，承諾做新住民在台築夢的堅實靠山，同時讚賞高雄「演唱會經濟」創造驚人產值，並強調台灣是多元包容的社會，歡迎所有新住民落地生根，成為新台灣人。

    市長陳其邁致詞以日、越、泰語問候大家，強調高雄已設立新住民會館、5個家庭服務中心、30個服務據點及126個服務所，致力落實社區服務，讓新住民安心在高雄生活。他強調，高雄是多元包容的移民城市，秉持著歷屆市長堅守「人權立市」，尊重多元價值，期待新住民逐漸成為老朋友，成為高雄光榮的一份子。

    活動以熱鬧踩街拉開序幕，現場設有60個多元文化市集、美食攤位及動態展演，透過美食、手作、互動體驗等，展現新住民文化特色與高雄多元文化魅力，讓民眾不用出國，就能感受異國文化風情。

    全國移民節慶祝活動今在高雄登場，各地新住民團體齊聚展現多元文化。（高雄市府提供）

    熱門推播