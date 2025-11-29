徐斯儉任國防部軍政副部長 蘇紫雲肯定：協助台歐軍方政務合作

國安會諮委徐斯儉，出任國防部軍政副部長。（資料照）

總統賴清德近日公布最新人事案，正式任命國安會諮委徐斯儉出任國防部軍政副部長。對此，曾參與「國防二法」修法過程的國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（28）日晚間受訪說，近年受國際情勢發展影響，不僅與美國溝通密切，台灣在歐洲也「越來越多朋友」，徐斯儉具備外交實務經驗及國安歷練，近期又頻繁公開出現於歐洲安全會議場合，現至國防部發展長才，協助軍方政務及國際事務合作，具有正面意義。

府方表示，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，過去除曾多次率團參與台美重要對話、參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫外，也多次出席包括柏林安全會議、哈利法克斯國際安全論壇、雷崗安全對話及華沙安全論壇等多項重要國際安全會議，與各國安全領域專家及官員保持良好互動。

蘇紫雲受訪說，徐斯儉具備外交實務經驗及相關國安歷練，而國防部的軍事外交業務越來越廣泛，除在既有基礎上加強與美溝通外，台灣近年在歐洲的好朋友也越來越多，徐能夠在此職務發揮個人專長，具有正面意義。

蘇紫雲也指出，他多年前也曾參與「國防二法」的修法過程，當時軍政副部長的設定就是偏向軍事政務，包括軍隊組織、政策及內部溝通，而非軍事戰略武器裝備等純軍事領域。而隨著國際情勢丕變，軍政副部長所涉及的業務更加廣泛，更需要跨領域長才，推動國際事務合作。

隨著歐洲積極「再武裝化」及「再工業化」，並重新重視洲際戰略合作。蘇紫雲說，從公開資料也可以注意到徐積極奔走歐洲各地，若能成功在此崗位上成為歐洲友人與我國國軍間的對口，促進政策融合，就能襄助中央政府與國安體系，起到關鍵樞紐作用。

