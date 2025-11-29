批黃國昌糟蹋國民黨 吳思瑤：總統國情報告即問即答已違憲

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

總統賴清德拋出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨團首席副書記長林沛祥拋出立法院邀賴總統做國情報告，民眾黨團總召黃國昌則表示毫無期待，強調沒有詢答就不必來。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，黃國昌想為難總統，卻先糟蹋了國民黨，強調藍白要求「總統國情報告即問即答」已被憲法法庭宣告違憲。

對於在野黨立委拋出國情報告主張，賴清德今天回應，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。黃國昌表示，他對於總統來立法院國情報告「毫無期待」，若總統來國會只是片面進行政治宣傳，不肯面對國會議員回答相關問題，留在總統府裡面開記者會就好。

吳思瑤表示，「黃國昌又來了！只會搞破壞？」總統願赴立院國情報告，爭取國會支持強化國安行動方案，是善意，也是負責。偏偏黃國昌嗆聲「如果沒有質詢應答，就不必來，留在總統府開記者會就好了。」

她指出，黃國昌想為難總統，卻先糟蹋了國民黨。因為總統國情報告是國民黨提出的，「立委違憲上癮，也不能逼迫總統違憲。」

吳思瑤說，強推國會擴權時，藍白要求「總統國情報告即問即答」已被憲法法庭宣告違憲，憲法規定很清楚，接受立委監督的是行政院長而非總統，這是憲政制度的ABC。黃國昌不是失憶，而是「忘了他是誰」，永遠在妄想跟總統同台辯論PK，自我本位高於憲法。

她提到，總統6月嘗試邀請朝野領袖進行「國安報告」，其實就是現在所提「國防特別預算」的前奏曲，想開誠布公向藍白兩黨主席說明國安處境，藉由分享資訊而凝聚朝野，團結國家。

吳思瑤指出，當時「國安報告」之所以破局，正是因為黃國昌堅持「全程直播」，為了個人出鋒頭搏版面，不惜將國安機敏資訊曝光，讓好事告吹。

她說，「朝野和解，國安優先」，總統國情報告可以是好上加好。若又要違憲只為作秀，恐怕就是壞上加壞了。憲政史上第一次的總統國情報告，期待朝野一起寫歷史。總統遞出橄欖枝，不要把橄欖樹全砍了。

