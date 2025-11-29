為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    楠梓見面會逾兩千人 許智傑：延續陳其邁、帶領高雄發光發熱

    2025/11/29 18:12 記者王榮祥／高雄報導
    立委許智傑強調，將延續陳其邁政策，帶領高雄發光發熱。（許智傑團隊提供）

    立委許智傑強調，將延續陳其邁政策，帶領高雄發光發熱。（許智傑團隊提供）

    民進黨高雄市長參選人許智傑今在楠梓區舉辦「市民見面會」，吸引逾兩千民眾相挺，他強調將延續市長陳其邁政策，帶領高雄發光發熱。

    今天見面會上，同黨立委李柏毅、邱志偉，高市議長康裕成，以及邱俊憲、林智鴻、黃文志、張勝富、簡煥宗、何權峰、郭建盟等議員均到場；高市議員參選人尹立、張以理、黃偵琳、郭原甫、薛兆基也齊聚讚聲，現場民眾估算逾兩千位。

    議長康裕成提到，許智傑是她台大的學弟，台大人願挺台大人，尤其許智傑在地方上的服務、口碑都是有口皆碑、大家都豎起打拇指，許智傑也是在地方上跑很勤的民代，他對民眾的心聲、福利上的爭取都是親力親為，未來若擔任市長，一定能傾聽民眾想法且最有執行力。

    立委李柏毅表示，從捷運紫線、楠梓百慕達問題、高鐵左營連通捷運等等重大交通議題，都是靠許智傑在交通委員會的並肩作戰。

    許智傑提出，北高雄是南高屏發展半導體S廊帶非常重要的地方，高雄也正在轉型為智慧城市，他不僅會協助各大廠進駐高雄、投資高雄，更希望能夠為高雄的年輕世代來努力，因此打造AI人才培育的基地是接下來要努力的方向。

    他也感謝所有市民好友的鼓勵和掌聲，距離民調倒數不到50天，相信最後一定可以贏得最後的勝利。

    多位綠營民代現身立委許智傑楠梓見面。（許智傑服務處提供）

    多位綠營民代現身立委許智傑楠梓見面。（許智傑服務處提供）

