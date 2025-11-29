為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營提投票前一天放假反制不在籍投票 內政部、中選會回應了

    2025/11/29 18:11 記者李文馨／台北報導
    對於不在籍投票提案，中選會未正面回應。（資料照）

    對於不在籍投票提案，中選會未正面回應。（資料照）

    立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。內政部表示，不在籍投票關鍵在於社會信任度，目前台灣社會對不在籍投票尚無共識；至於民進黨團的提案，因涉及選務配套，尊重中選會意見。

    國民黨立委及民眾黨團相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊，盼保障經濟弱勢、租屋族等投票權利，相關草案已付委審查。

    面對藍白倡議，民進黨團近日也擬具「民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天，並要求政府提供必要交通補助，該案28日立法院會處理報告事項時，順利交付內政委員會審查。

    對於不在籍投票提案，內政部受訪表示，不在籍投票關鍵在於社會信任度，目前台灣社會對不在籍投票尚無共識；至於民進黨團提出的草案，由於多涉及選務配套，尊重中央選舉委員會意見。

    中選會則未正面回應，強調選務機關近年積極落實「公職選罷法」第57條投票所選擇具備無障礙設施場地，並推動行動不便、乘坐輪椅、年長者、孕婦或其他不適久站之選舉人優先投票協助措施等作為，以保障選舉人投票權，選務改進措施也將參酌各界意見，在具有選務作業可行性前提下積極辦理。

    中選會指出，選舉公報、投票通知單於投票日2日前送達選舉區內各戶，亦為現行公職選罷法及其施行細則等規定所明定，選務機關依法辦理選務，併予敘明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播