綠營提投票前一天放假反制不在籍投票 內政部、中選會回應了

對於不在籍投票提案，中選會未正面回應。（資料照）

立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。內政部表示，不在籍投票關鍵在於社會信任度，目前台灣社會對不在籍投票尚無共識；至於民進黨團的提案，因涉及選務配套，尊重中選會意見。

國民黨立委及民眾黨團相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊，盼保障經濟弱勢、租屋族等投票權利，相關草案已付委審查。

面對藍白倡議，民進黨團近日也擬具「民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天，並要求政府提供必要交通補助，該案28日立法院會處理報告事項時，順利交付內政委員會審查。

對於不在籍投票提案，內政部受訪表示，不在籍投票關鍵在於社會信任度，目前台灣社會對不在籍投票尚無共識；至於民進黨團提出的草案，由於多涉及選務配套，尊重中央選舉委員會意見。

中選會則未正面回應，強調選務機關近年積極落實「公職選罷法」第57條投票所選擇具備無障礙設施場地，並推動行動不便、乘坐輪椅、年長者、孕婦或其他不適久站之選舉人優先投票協助措施等作為，以保障選舉人投票權，選務改進措施也將參酌各界意見，在具有選務作業可行性前提下積極辦理。

中選會指出，選舉公報、投票通知單於投票日2日前送達選舉區內各戶，亦為現行公職選罷法及其施行細則等規定所明定，選務機關依法辦理選務，併予敘明。

