    首頁 > 政治

    桃園市警局「天羅地網」自建改租賃 5年租金估35億

    2025/11/29 18:45 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市天羅地網系統已經由自建方式逐漸改為租賃方式。（記者謝武雄攝）

    桃園市天羅地網系統已經由自建方式逐漸改為租賃方式。（記者謝武雄攝）

    桃園市警察局「天羅地網系統」規劃逐年改由租賃取代自建，由得標廠商建置系統，警局逐年編列月租費按月支付，每套系統要支付5年、60個月租金，明年汰換4809套、費用約7.52億元，預估全市至少建置2.3萬套系統，所需費高達35億元，金額龐大，審查警察局預算時，藍綠議員都很關心。

    警察局長廖恆裕說，警察局自建的天羅地網系統到達年限後將逐一拆除改為租賃式，2018年自建連同新增系統共4587套，將於年底前拆除完畢改為租賃式，明年拆除2019年自建及新增系統共4809套，費用7.52億元作為五年所需支付租金，租賃期限5年，預算分6年編列，現有的天羅地網監視器共2萬2733套，預計在2031年前全部更換完畢；至於重劃區另有租賃專案，今、明兩年將各建置200套，未來會視實際情況增加。

    警察局說，租賃系統每隻每個月約2600元，現有的系統全部更換加上重劃區新增系統，未來總數量將超過2.3萬套，每年支付租金逾7億元，5年超過35億元，這含不包含自建系統移除、天羅地網終端電腦更新等。

    國民黨議員陳韋曄、黃婉如抱怨，裝好的系統動輒移機浪費公帑，尤其桃園非常多開發區，更應事前規畫，避免浪費，也建議汰換順序以熱區優先處理；民進黨議員陳雅倫認為重劃區編列數額過少，以龜山為例，單單龜A7重劃區建案多，監視器沒有及時裝設，入住市民有安全問題；民進黨議員張肇良則是關心天羅地網未來是否會有系統整合問題。

