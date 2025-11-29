為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐春鶯羈押黃國昌批總統下指導棋 黃帝穎：為自己涉貪留後路

    2025/11/29 18:27 即時新聞／綜合報導
    中配徐春鶯。（資料照）

    2024年大選曾要被排入民眾黨不分區立委的中配徐春鶯，日前因《反滲透法》等罪嫌，被新北地院裁准羈押禁見，而民眾黨主席黃國昌今（29日）提到此事，竟反批總統賴清德下指導棋。對此，律師黃帝穎質疑，黃國昌曾是法律人，為何瞎挺詐欺、違反《銀行法》的徐春鶯，並直言，恐是為自己涉貪案留後路！

    黃帝穎於臉書粉專表示，「黃國昌擺明在黨紀上掩護徐春鶯，更將涉犯詐欺及銀行法犯罪被法院認定『罪嫌重大』裁定羈押的徐春鶯，瞎扯是賴總統下指導棋，黃國昌簡直法盲。」

    黃帝穎提到，檢方向法院聲押徐春鶯獲准，而她的3大犯罪事實包括，1.徐春鶯涉嫌地下匯兌逾1000萬元，違反《銀行法》最重10年徒刑；2.詐騙貸款獲不法利益逾2000萬元，涉犯《刑法》詐欺罪及偽造文書罪；3.涉犯《反滲透法》，最重5年徒刑。

    黃帝穎解釋，由於徐春鶯是民眾黨高層，因此在實務上列為重大矚目案件，檢察官必須嚴謹蒐證才能連過2關，像是說服法院裁准核發搜索票；用證據說服法官裁定被告羈押禁見，「刑事程序就直接打臉黃國昌法盲瞎挺詐騙及銀行法犯罪！」

    「黃國昌曾是法律人，為何瞎挺詐欺、違反銀行法被法院認定『罪嫌重大』裁定羈押的徐春鶯？」黃帝穎認為，黃國昌的狗仔公司凱思收臺雅200萬，與黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部長，涉犯「不違背職務收賄罪」處7年以上徒刑的刑度，與徐春鶯詐欺及違反《銀行法》的3年以上10年以下徒刑不相上下。

    最後，黃帝穎批評，「長期高舉揭弊、高道德大旗的黃國昌，在黨紀上護航徐春鶯，其實是為黃國昌自己涉貪案留後路！」

