卓榮泰花蓮視察 盼馬太鞍溪鋼便橋早日完工

行政院長卓榮泰今天前往花蓮視察。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天安排花蓮視察，除關心馬太鞍溪橋梁工程進度，也要求水利署在萬榮鄉的堤防工程，趕在明年汛期前完成。卓榮泰說，今天最開心的消息，除了齊柏林衛星發射升空，就是馬太鞍溪便道完工，後續鋼便橋、永久橋也希望公路局如期如質完工，早一天完成、早一天安全。

卓榮泰由行政院發言人李孟諺、交通部次長陳彥伯、工程會副主委李怡德等陪同，今天下午視察花蓮馬太鞍溪橋的交通及堤防工程，先到已沖毀的馬太鞍溪橋北端舊橋台處看鋼便橋進度，特別慰勉工程團隊辛勞、為他們比讚。

卓榮泰說，馬太鞍溪涵管便道因為2次颱風，面臨「壞了再修、修了又壞、壞了再修」，很高興今天涵管便橋通車，他真的要誠心誠意拜託天公伯「麥擱來啊、給我們保庇一下」，讓涵管便道、鋼便橋及永久橋能依序完成，鋼便橋可在明年1月底前完工。

針對馬太鞍溪鋼便橋及永久橋，公路局長林福山簡報時表示，鋼便橋橋寬12公尺，經費4.3億元，預計明年1月完工；永久橋預計今年底完成發包，採200年洪水位設計，高於水利署100年重現期，橋面將提高至堤防上方5公尺以上，明年底北上線單線雙向通車，南下線2027年底完成。

卓榮泰指出，台9線是花東縱谷交通動脈，物資、通勤、醫療、農產品的運輸及觀光所必經之路，公路保持安全跟暢通是中央與地方共同的責任。他說，面對大自然挑戰，努力以工程技術，把一切可以克服的困難、一切可以提高的安全及一切可以趕快的時間，將它克服及提高、加快，目前看到鋼便橋進度已有40%，唯有早一天完成，居民才能早一天安全、早一天方便。

馬太鞍溪涵管便道今天中午搶通，卓揆向施工人員致謝、按讚。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪鋼便橋目前進度40%，預計明年1月底通車，會在農曆年前完成。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天安排花蓮視察橋梁及堤防建設。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪鋼便橋目前進度40%。（記者花孟璟攝）

