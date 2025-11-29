為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    學生問哪些國際組織要優先參與？賴清德列「這3個」與人民息息相關

    2025/11/29 17:10 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德29日出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    總統賴清德29日出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    中國持續打壓台灣的國際空間，如何突圍備受關注。總統賴清德今（29日）被學生詢及，台灣以參與哪些國際組織為優先目標；賴清德回應，關於台灣安全的應該要優先加入，包括世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，都是對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織。

    賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「青春進行式，台灣未來式」總統與青年論壇，直球對決高中生的犀利提問。有學生當場詢問，台灣在參與國際組織上，有哪些優先目標？或是想先參加哪一種國際組織？

    對此，賴清德表示，關於台灣安全的，應該要優先加入第一是世界衛生組織，因為它關係到人民健康，這也會影響全球防疫，防疫如果像一張網，台灣沒有加入世界衛生組織這個網，就容易成為漏洞，關係全國人民的健康及安全，當然要優先申請加入。

    賴清德續指，第二是國際民航組織應該要申請加入，因為如果沒有辦法得到一些飛安資訊，或者是跟各國談判航線時，沒辦法參與或得到公平對待，對台灣的飛安其實是不利的。

    賴清德說，第三是國際刑警組織，因為現在的犯罪都是跨的、全球性的犯罪，若台灣被摒除在國際刑警組織之外，有時候詐騙的人跑到別國，台灣有時候很難發揮力量將其繩之以法；如果有國際犯罪者跑到台灣來、而我們不知道，對台灣的社會的安定也有很重大影響。

    賴清德強調，台灣應該優先擇定，對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織能夠優先加入。

