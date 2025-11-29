韓國盛會MAMA 問卷驚見「台灣、香港」列國家！小粉紅氣炸

MAMA問卷國籍上出現台灣、香港。（取自微博）

香港近日發生嚴重大樓火災，不過，韓國年末盛會《2025 MAMA AWARDS》經調整後，照常在香港舉辦。然而，中國社群網友爆料，提供給觀眾的活動問卷，將台灣、香港列為國家，氣得大罵「故意的」、「立刻道歉」！

中國社群平台微博昨天出現一張活動問卷截圖，其中一題詢問受訪者「您的國籍是？」上面列出「香港」、「台灣」選項。相關貼文一發布，立刻觸動小粉紅敏感神經，微博上湧現一片罵聲。

相關貼文下方，有網友直接標記主辦單位大罵：「你不想活了？」「立刻道歉。」其他網友也紛紛留言：「棒子已經不是一次兩次在這種敏感的政治問題上犯錯了」、「不能辦就別辦了吧」、「就是故意的」、「絕對是故意的，要不就是不在乎，這種問題 K-pop 已經發生多少次」、「我的媽，敢跟我們對著幹。」

MAMA大獎是由韓國CJ ENM舉辦的音樂頒獎典禮，MAMA大獎被稱譽為「亞洲的葛萊美獎」。 主要頒發給韓國流行音樂界有卓越成就的藝人。目前尚未見到主辦單位對此做出回應。

小粉紅氣炸。（取自微博）

