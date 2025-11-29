為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林昶佐芬蘭表演轟動reddit 國外網友：最棒外交

    2025/11/29 19:14 即時新聞／綜合報導
    駐芬蘭代表林昶佐27日率閃靈樂團在芬蘭音樂節登台，表演影片被分享至Reddit。（取自Reddit）

    駐芬蘭代表林昶佐27日率閃靈樂團在芬蘭音樂節登台，表演影片被分享至Reddit。（取自Reddit）

    駐芬蘭代表林昶佐27日率閃靈樂團在芬蘭音樂節登台，昨日一名國外網友在美國最大論壇 Reddit「超狂版」（r/nextfuckinglevel）分享影片，吸引超過5萬人點讚，國外網友紛紛留言表示：「這太狂了吧！」「真的很酷」。更有網友直呼「這是最棒的外交！」另外，還有大量網友討論林昶佐的身材，直呼49歲擁有這樣的身材簡直太誇張。

    芬蘭27日在首都赫爾辛基舉行「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節活動，閃靈樂團與駐芬蘭代表林昶佐驚喜合體。國外網友昨日在 Reddit發文介紹「台灣駐芬蘭大使（應為「代表」）帶著金屬樂團在文化交流活動中演出」。發文網友說，他已經關注林昶佐和閃靈樂團好幾年了，至今仍對「一位政治家竟然同時也是一支成功金屬樂團的主唱」一件事情感到難以置信，「這簡直太不可思議了！」

    這名網友還介紹閃靈樂團：「他們以在重金屬樂器之外融合傳統樂器而聞名，說實話，這真的很酷。他們也大量運用台灣傳統文化中的元素。我覺得我對這個樂團了解越多，就越覺得他們酷。」

    貼文PO出後，有超過5萬網有點讚，並有近1000則留言。國外網友紛紛表示：「太酷了」、「太重金屬了」、「貝斯手是他老婆，超級漂亮」；還有網友笑稱：「如果這就是他被任命芬蘭大使（代表）的原因，我一點也不會感到驚訝」、「如果一位大使想要學習金屬樂演唱技巧，芬蘭絕對是最佳去處」、「他出任芬蘭代表可謂順理成章」、「他們推派大使（代表）過程應該是像是：嘿，我們要派誰去芬蘭當大使？Freddy（林昶佐）有個重金屬樂隊，派他去」、「與芬蘭人進行外交只有一種真正的方法」、「這是最棒的外交」。

    此外，林昶佐的身材也成為國外網友討論焦點，網友紛紛表示：、「他49歲了？？」、「49歲的小鮮肉可不多」、「他是怎麼鍛鍊的？」、「他很結實，當然他還可以鍛鍊更壯，只是49歲來說這樣很棒了」、「這傢伙再過幾個月要50歲了？」

    芬蘭與重金屬樂隊（Metal Music）的淵源非常深厚，芬蘭以其驚人的重金屬樂隊密度而聞名於世，重金屬音樂在芬蘭具有非常強烈的文化認同和獨特的地位。不同於許多國家重金屬被視為次文化，在芬蘭，重金屬音樂擁有廣泛的主流接受度。許多芬蘭重金屬樂隊在國際上取得成功，在芬蘭國內也是家喻戶曉。

