民進黨彰化縣長提名激戰 「立委留國會」說4人隔空交鋒

彰化市長林世賢臉書PO短影音，拋出「立委留國會」選舉議題。（圖擷取林世賢臉書）

民進黨彰化縣長提名人選「類初選」民調12月中旬就要展開，4名爭取者全力拚聲量、走基層，提高知名度，彰化市長林世賢拋出「立委守護國會、地方建設我承擔」議題，網路掀熱議。

林世賢臉書PO短影音，表明立委留中央顧預算，要選縣長應辭立委，很多人跟他提這個論點，他表達人民的意見，不是在嗆立委，民進黨每一席立委都很重要，少一席國會就沒有戰鬥力，不要把立委當成跳板，「地方的建設，由我來扛，立委應該留在國會，好好的為國家戰鬥…」。

請繼續往下閱讀...

這個論點在網路發酵，爭取提名者中，邱建富是前彰化市長，黃秀芳、陳素月是現任立委，林世賢的「立委留國會」論點，被認為是衝著兩位現任女立委。

不過，邱建富也曾提出類似主張，認為在民進黨國會席次為少數的情況下，每一席立委都得來不易，應讓立委專心顧國會。他更舉例，許多地方首長（如鎮長）轉戰縣長成功的例子不少，認為地方首長經驗比中央民代經歷，更有能力承擔縣政責任。

對此，黃秀芳說，民進黨對縣市長候選人有一套嚴謹的提名制度，目前已有多位現任立委獲提名參選縣市長，如蘇巧慧、何欣純、陳瑩等人，各縣市也有多位立委在爭取。她呼籲應尊重黨中央選對會的整體考量。

黃秀芳也提到，3年前彰化縣長選戰艱困，她臨危受命參選，當時林世賢市長是堅定支持她的，從未聽聞他有反對意見。黨內競爭激烈，她尊重各種爭取支持者的言論，但希望「兄弟爬山、各自努力，別為了選舉傷了和氣」。

陳素月則認為「立委留國會不選縣長」的說法似是而非。目前正值黨內提名階段，所有人都努力爭取鄉親支持，最終目的是選出最有實力的人選來面對大選考驗。她認為，如今就論斷誰能選、誰不能選，把選縣長當作在分糖果，是對鄉親的不尊重。

立委陳素月（中）勤跑基層，努力做好選民服務。她認為，把選縣長當作在分糖果，是對鄉親的不尊重。（陳素月服務處提供）

立委黃秀芳今天走進社頭鄉零售市場，與鄉親搏感情。她呼籲提名規則，應尊重黨中央選對會的整體考量。（黃秀芳服務處提供）

前彰化市長邱建富（中）透過單車造勢活動，拚聲量與知名度。（邱建富辦公室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法