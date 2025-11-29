楊瓊瓔表態參選台中市長 何欣純：她是強敵但我更強

何欣純表示，楊瓊瓔勤跑基層、地方耕耘紥實，是個強勁對手，但她強調最好的人選就是何欣純，自己有信心贏得市長寶座，服務廣大的市民。（記者蔡淑媛攝）

國民黨立委楊瓊瓔宣布將投入黨內2026台中市長初選，與黨內早已表態的立法院副院長江啟臣互別苗頭，對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，對於楊委員表態並不意外，勤跑基層、地方耕耘紥實，是個強勁對手，但她強調最好的人選就是何欣純「我有信心會贏得市長的寶座，服務廣大的市民！」

何欣純說，在很多地方基層，都會看到楊瓊瓔的身影，「她真的跑得很勤！」，地方耕耘很紥實，連任多屆的資深立委，地方都知道她實力堅強，未來如果出線代表國民黨參選市長，「對我而言是一個強勁的對手！」

請繼續往下閱讀...

對於江啟臣早已表態參選台中市長，楊瓊瓔再加入競爭，是否對國民黨產生影響？何欣純表示，國民黨內選舉不便過問，任何選舉都是民主過程，國民黨應該會有黨內機制、遊戲規則，去選出候選人，民主的過程一切都祝福。

至於楊瓊瓔宣佈參選是否影響台中市長選情？何欣純說，還有待觀察，包括如何初選，或是其他方式產生候選人，仍是未知數，對她來講就是「以不變應萬變！」

何欣純表示有信心會贏得市長的寶座。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法