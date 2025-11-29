為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣遭中國滲透嚴重 沈有忠：國際友人感同身受

    2025/11/29 15:43 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會副主委沈有忠近日赴比利時布魯塞爾訪問。（中央社）

    陸委會副主委沈有忠近日赴比利時布魯塞爾訪問，沈有忠表示，這次交流的過程中，不少國際友人對於「滲透」議題相當關注，也想了解台灣是如何應對中國滲透，並對台灣處境感同身受。

    沈有忠11月26至28日在我駐歐盟代表謝志偉陪同下，就台灣安全與區域穩定議題與歐盟相關部門、智庫學者、多國駐歐盟友台人士及當地媒體和僑界領袖展開深入交流，闡述「民主台灣」面對中共跨境鎮壓與灰帶衝突威脅現況，並分享我國強化國防自主、多元韌性及國際戰略溝通的具體作為。

    沈有忠表示，此次交流過程中，越來越多人能感同身受台灣的處境，其中「滲透」相關議題格外受到關注。由於俄烏戰爭使得烏克蘭遭滲透的情況備受關注，許多歐洲國家也會開始警覺，國家內部是不是也有這樣的情況，因此不少人表示希望了解台灣遭遇中國滲透情況、類型與應對方式。

    沈有忠提到，滲透有不同定義與樣態，定義不同就有不同的嚴重程度。例如傳統的間諜行為是專門針對軍事情報或一些具體訊息。至於在地協力者，有的時候是拿錢辦事，但也有人因理念相近而配合做事。目前台灣是這3種情況都有，所以也透過台灣的情形提醒，要小心各種滲透的方法。

    沈有忠說，以現在兩岸局勢的情況來說，中共對台灣的滲透跟破壞會越來越嚴重，所以他也向在布魯塞爾關心這個情形的人士強調，將會從法治面強化，「什麼地方有比較多的漏洞，就把它補起來」。事實上，台灣的應對與降低傷害的方式也是他們想要了解的。

    沈有忠並指出，近幾年來，歐洲許多理念相近民主國家都強調台海和平穩定攸關全球共同利益。台灣一向致力維持台海現狀，而中共持續推動「反獨、反介入、促融、促統」等對台策略，透過灰色地帶行動、認知戰、統戰分化及在地協力，企圖削弱台灣民主體制並成為改變現狀的麻煩製造者。

