支持重啟核三 楊瓊瓔喊話中央縮短時程

經濟部核准台電核二、核三廠現況評估報告，最快有望於2027年取得換發運轉執照，今日上午媒體詢問台中市長盧秀燕此事，她低調不回應，但一旁的立委楊瓊瓔表示，很高興輝達能夠在台灣落腳，若台灣供電，未來加入算力部分，電力一定會不夠，核三廠啟動安全審察，希望繼續加油，將時程縮短，在安全無虞的情形下，核三廠繼續發電，讓人民有穩定電源，電價平穩下來。

核二、核三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，台電同步展開自主安檢，約1.5到2年完成後再送核安會審查，皆獲准才能取得換發運轉執照。楊瓊瓔說，台中火力發電廠燃煤發電多年，影響海線民眾，要讓人民用愛發電、用肺發電，這是不可能的事情，海線地區民眾已經犧牲這麼多，沒有健康身體什麼都不要說，自己長期在立院經濟委員會，一直要求政府對於「核」的部分採開放態度，而且注入新核能，大家都認為這是乾淨的電力來源，這是全世界普世價值，她一再要求經濟部，甚至在核三廠關廠時，她在前半年已提案核管法及環境基本法，要將民進黨神主牌先有樓梯可下，很感謝立法院終於通過法案。

楊瓊瓔說，在核三廠完全停機、非核家園開始那天，她就要求經濟部必須依法去檢視，到底核三廠在安全無虞的狀態時，應該可以開啟核三核電，因為核的電一度約1.02元，火力發電廠受限於煤價波動，則須3.5至4元多，風力新能源成本更高，台灣未來若要加入算力，電力一定會不夠，自己將持續監督。

