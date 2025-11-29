綠推「投票日前一天放假」國民黨：可討論但應先說明依據與衝擊評估

國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

立法院藍、白黨團推動「不在籍投票草案」，民進黨團則相應推出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及投票前一天都要放假一天，藉此提升公民參政權行使的便利性，對此，擔任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今日回應，這個議題可以討論，但提案的民進黨團應先說明立法依據並做過對國家經濟的衝擊性評估，大家才能再做討論。

吳宗憲強調，不在籍投票是世界上非常多的國家都有的制度，無論在技術上或科技上面，實施都沒有問題，甚至連菲律賓、印尼、泰國等東南亞國家都已經實施，因此，現在的問題是台灣有沒有要引進這個世界性的制度。

至於投票日的前一天要不要放假，吳宗憲表示，這個問題國民黨團目前還沒有進行研究，所以還無法評估其中的好與壞，但希望提案的民進黨可以說明立法的依據為何，例如比較其他國家投票制度，以及多放一天假會對國家經濟損失有多大，如果民進黨提出說明並且做過衝擊性評估，朝野就可以進行討論，因此，對於這個議題並非不能討論。

