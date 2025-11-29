為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    護航徐春鶯？鄭麗文稱賴清德「追殺中配」網酸：沒犯法就不會被抓

    2025/11/29 15:13 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文。（資料照）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉犯詐欺、「銀行法」及「反滲透法」等罪遭羈押，隨後國民黨主席鄭麗文指稱，「賴清德上任了後，就對中配展開各種無情追殺」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」酸說，「鄭麗文你要不要聽看看自己在講三X？」

    粉專「Mr.柯學先生」昨轉發《民視新聞網》新聞報導影片，針對徐春鶯遭羈押相關議題，鄭麗文回應「當然對於民眾黨的事情，我們不方便多做各方面的評論，只不過就整體而言可以感受得到，總統賴清德上任了後，就對中配展開各種無情追殺……我們應該是一個依法行政的法治國家，對於因為透過意識形態上綱到《國安法》，而特定去壓迫某一些特定的族群，這是違反中華民國憲法對基本人權保障的」。

    「Mr.柯學先生」發文直言，「民眾黨中配吸金遭羈押禁見，鄭麗文竟稱：違反人權保障！鄭麗文你要不要聽看看自己在講三X……？」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「犯法不是都一樣？有中國人就比較優惠嗎？法律之前人人平等」、「笑死，沒犯法就不會被抓啦！」、「人權自助餐，需要的時候就喊一下，不用的時候就丟在一邊」。

    熱門推播