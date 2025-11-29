為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鍾東錦2026重返藍營參選 鄭麗文力挺

    2025/11/29 12:47 記者王姝琇／台南報導
    國民黨主席鄭麗文表態力挺苗栗縣長鍾東錦連任。（記者王姝琇攝）

    國民黨主席鄭麗文表態力挺苗栗縣長鍾東錦連任。（記者王姝琇攝）

    國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部舉辦的黨慶活動，鄭麗文受訪時提到，苗栗縣長鍾東錦過去4年施政成績有目共睹，參選資格也是完全沒有任何問題，表態將力挺鍾東錦繼續連任。

    國民黨將於12月針對直轄市、縣市長選情單純選區進行首波提名，其中包括現任苗栗縣長鍾東錦，不過鍾東錦在2022年縣長選舉時因違紀參選，曾遭國民黨開除黨籍處分，今年9月恢復黨籍，得以獲得連任提名資格。鄭麗文今受訪力挺鍾東錦。

    鄭麗文說，鍾東錦參選資格完全沒有問題，所以2022年順利地高票當選。她稱讚鍾東錦過去這將近4年的執政成績有目共睹，「他的支援度、滿意度也都是最高的，所以對於一個做出實際成績，受到縣民愛戴的縣長，我們一定是全力的力挺。」

    鄭麗文也說，英雄不怕出身低，鍾東錦從政會是一個勵志的故事，不論過去是否曾經犯錯，黨都願意給予機會：「不管你在年輕的時候曾經誤入歧途，但是我們都願意給年輕人機會，我們都願意給人生有第二次，重新為這個社會付出奉獻。」

