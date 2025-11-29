國民黨推出全新線上課程平台「KMT Talks」供黨員使用

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨「KMT Studio」歷經1年多時間建置，最近推出一個全新的線上課程平台「KMT Talks」，黨內人士指出，這個平台透過與一些線上教學平台合作，讓黨員可以免費使用相關資源，有意參與課程的網友，必須先註冊成為會員，而且對象以黨員為限。

至於這些課程平台內容，是否會與由國民黨主席鄭麗文親自兼任院長，同樣負責黨員教育訓練的革命實踐研究院業務重疊？黨內人士解釋，凡是有時間、地點、空間以及人數限制的實體教育課程，都是由革實院負責，有關網路線上教育則是由該平台來負責，因為沒有時、空限制問題，所以黨員半夜想上課就可以上網使用。

請繼續往下閱讀...

這個線上課程平台是在前「KMT Studio」主委、國民黨立委葛如鈞任內規劃推動建置，斥資數百萬元建構，耗時1年多，直到葛如鈞交接卸任前才完成，目前已經上線，黨內人士說，這個國民黨線上數位學習平台，就類似公務人員的線上學習，平台會與一些線上教學平台合作，讓黨員可以免費使用相關資源。

平台標榜能讓學習成為日常的一部分，跨裝置可以流暢使用，無論通勤或在家都能延續學習，課程分類涵括「程式設計」、「加密貨幣」、「音樂製作」、「AI科技」、「影片剪輯」、「網頁設計」、「平面設計」、「3D建模」、「遊戲開發」、「行銷」、「人工智慧」、「科技與設計」、「設計與科技」、「人工智慧與科技」等等，目前已有包括「AI與科技潮流」、「教學影片錄製大師課」、「從國民黨的萊爾校長CF看著作權法」等課程內容。

有關新任「KMT Studio」主委人選，目前鄭麗文還在物色中，「KMT Studio」轄下的青年部與青年團相關業務督導工作，暫由國民黨副祕書長李哲華負責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法