為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台東花億元打造原住民劇場 工程延宕挨批妄想成南島之都

    2025/11/29 11:33 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府投入1億餘元整建原住民族劇場，工程延宕。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府投入1億餘元整建原住民族劇場，工程延宕。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府為擴充原住民樂舞文化排練及演出空間，投入1億餘元整建台東大學台東校區PU館作為原住民族劇場，去年底動工，預計明年7月完工，但縣議員簡維國抨擊興建案嚴重延宕，從3年前規劃至今毫無進展，不僅導致今年度預算需追減並挪移至明年度執行，規劃執行不力，要求原民處必須做深刻檢討。

    台東大學PU館原是室內籃球場，尼伯特風災期間嚴重損壞、閒置多年，縣府向校方爭取使用權，幾經協調，雙方達成共識，將此館改建成為原住民族劇場，提供原住民族表演藝術、樂舞展演場域。

    簡維國議員指出，原住民實驗劇場原定計畫應在明年7月完工，但從前年開始規劃至今，不但沒有進度，還面臨預算追減。原民處長高忠雲說，該案前期歷經將近8次流標，成立之後又因為該建築位於東大舊校區，屬於舊建築物改建，遭遇許多隱蔽工程需調整，今年度風災與雨勢較多，也影響工程。

    簡維國強調，既然是利用舊建築改建，原民處一開始就應該預期到水電、結構等可能有重新調整的必要性，應在規劃初期就做更詳細的調研，甚至可能蓋新的還比較划算。他認為，工程延宕的主因就是一開始就沒有規劃好，颱風下雨完全是無關的藉口。

    簡維國說，原住民實驗劇場案中央補助高達9成，金額近1億元，如今案子拖了3年，竟然一點進展都沒有，台東一直說要成為南島之都，但光是原住民實驗劇場都做不好，貽笑大方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播