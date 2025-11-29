民進黨宜市議員初選民調5搶3 現任議員黃惠慈落馬

民進黨宜蘭縣宜蘭市縣議員黨內初選民調揭曉，5搶3競爭激烈，最後由現任議員林麗（中）、教師游國連（左）及前宜蘭市公所秘書陳漢澤（右）勝出。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣宜蘭市縣議員黨內初選民調揭曉，5搶3競爭激烈，最後由現任議員林麗、教師游國連及前宜蘭市公所秘書陳漢澤勝出，對於遞補剛滿1年的現任議員黃惠慈意外落馬，縣黨部表示不會讓她離開團隊，會繼續給予年輕人空間與舞台。

民進黨宜蘭市縣議員黨內初選昨天完成民調，今早在縣黨部開封公布結果，林麗29.18％、游國連24.61％、陳漢澤22.93％、黃惠慈17.63％及五結鄉公所專員于閔如5.63％。民進黨宜蘭市提3席，林麗、游國連及陳漢澤代表參選。

對於現任議員黃惠慈初選未過，地方人士備感訝異，也直指恐與深陷涉貪爭議的前立委陳歐珀有關。黃惠慈與陳歐珀情同父女，除關係難以切割，初選前再爆陳獲交保開庭等消息，導致氣勢弱掉，加上陳無法動員為她奔走，最終民調落後他人。

外傳黃惠慈恐轉參選宜蘭市長一說。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，黃惠慈形象清新、口條好，剛遞補上來表現不錯，會找時間洽談未來規劃，不會讓她離開團隊，繼續給予年輕人空間與舞台；至於市長人選，民進黨有提名機制，選戰不會缺席。

宜蘭市目前有7席議員，包括民進黨林麗與黃惠慈，還有國民黨籍的議長張勝德、林岳賢，無黨籍林錫明、黃定和以及正神名黨的楊順木。邱嘉進說，宜蘭市下屆議員選情局勢詭譎多變，將呈現一個全新的競爭態勢。

「全面吹起反攻號角！」他說，議長張勝德恐轉換跑道參選縣長，黃定和、楊順木都可能交棒第2代或子弟兵參選，解職的莊淑如也應會回鍋，黨部將力拚提名的3席全壘打，也會協助各鄉鎮市參選人做好組織經營與基層扎根，這些努力都將為未來縣長選舉帶來加分效果，成為勝選關鍵。

