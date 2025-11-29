為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲大轉性！以前都看量子力學 陳佩琪爆現在改看「這一片」

    2025/11/29 11:43 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪也貼出一張柯文哲一個月前剛理完髮的照片，並表示那時柯剛剪過頭髮，「和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。」（取自陳佩琪臉書）

    前台北市長柯文哲因京華城案被羈押將近一年。他的妻子陳佩琪今日在臉書發文，PO出一張柯文哲一個月前、剛剪完頭髮時的照片，並表示：「和獄中的寵物美容師修剪的完全不同。」她還稱，柯文哲出來後好像轉性了，以前在跑活動、搭車時都看「量子力學」，現在卻改看「萊爾校長」，還常不自覺在電腦前哈哈大笑。

    陳佩琪今日在臉書發文抱怨，自己上節目感謝黨公職，竟被名嘴說成為柯文哲「復出開路」，暗示「國昌主席可以走了」，她直呼：「哇！這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎我想像。」

    陳佩琪透露，以前跟柯文哲一起搭車跑活動，柯文哲都在車上看「量子力學」。不過，最近柯文哲都改看起「萊爾校長」來了，看著、看著， 不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑起來，連說：「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了。」

    文中，陳佩琪也貼出一張柯文哲一個月前剛理完髮的照片，並表示那時柯剛剪過頭髮，「和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。」

